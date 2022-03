Rentner schimpft: "Macht das Dillinger Gesundheitsamt Winterschlaf?"

Plus Ein Ehepaar aus dem Landkreis Dillingen hat sich mit Corona infiziert. Zehn Tage nach dem PCR-Testergebnis meldet sich das Dillinger Gesundheitsamt mit Quarantäne-Informationen.

Fassungslos ist ein 80-Jähriger aus dem Landkreis Dillingen. Zehn Tage nach dem positiven PCR-Test soll seine Frau plötzlich in Quarantäne. Wir haben beim Dillinger Gesundheitsamt nachgefragt, was Menschen wissen müssen, die sich mit Corona infiziert haben und wie man sich richtig verhält.