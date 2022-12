Rote Gebiete und Regionalplan machen Landwirten aus der Region Sorgen

Bauern diskutieren mit dem Landtagsabgeordneten Fabian Mehring in Bissingen über aktuelle Probleme der Landwirtschaft.

Zu einem Austausch über die aktuellen Herausforderungen der Landwirtschaft hat sich Landtagsabgeordneter Fabian Mehring mit regionalen Vertretern getroffen. Die Gelegenheit, mit dem Parlamentarischen Geschäftsführer der FW-Landtagsfraktion über die Probleme ihrer Branche zu sprechen, nutzten zahlreiche Landwirte aus den Landkreisen Dillingen, Augsburg-Land und Donau-Ries. Ebenso nahm Dillingens FW-Kreisvorsitzender Ulrich Reiner an der Versammlung im Bissinger Gasthaus Krone teil.

"Wir Landwirte sind grundsätzlich zum Grundwasserschutz bereit"

Albert Sporer, Vorsitzender der Interessengemeinschaft Rote Gebiete Nördlinger Ries-Bissingen G022, sprach laut Pressemitteilung Probleme bei der Neuausweisung der roten Gebiete an. "Wir Landwirte sind grundsätzlich natürlich zum Grundwasserschutz bereit, kritisieren jedoch Maßnahmen, die nachweislich nicht dem Grundwasserschutz dienen." Die Landwirte fordern durch einen massiven Ausbau der Messstellen. "Nur dann kann eine Gebietsausweisung rechtssicher erfolgen", sagte Sporer.

Bei Mehring, der seit Langem für eine einzelbetriebliche Betrachtung der Düngeausbringung plädiert, liefen die Berufsvertreter laut Mitteilung die sprichwörtlich offenen Türen ein: "Unter den derzeitigen Vorgaben kann sich kein Landwirt durch vorbildliches Verhalten aus eigener Kraft von den Einschränkungen roter Gebiete befreien", sagte Mehring. Das Verursacherprinzip sei aber unverzichtbar, um einen betriebswirtschaftlichen Anreiz zu setzen. Landwirtschaftlichen Betrieben, die dokumentieren, alle Vorgaben der Düngeverordnung einzuhalten und dies belegen können, dürften keine zusätzlichen Auflagen gemacht werden. Mehring hatte für die Bauern gute Nachrichten aus München im Gepäck: „Bis spätestens 2024 soll die Messstellendichte auf rund 1500 ausgebaut werden.“

Ein weiteres Thema, das den Landwirten auf den Nägeln brannte, war die derzeitige Fortschreibung des Regionalplans. Dabei wird ein besonderes Augenmerk auf den Gewässerschutz gelegt. Ziel sei es, Grundwasserbelastungen zu reduzieren und den Abbau von Rohstoffen nur außerhalb von Überschwemmungsgebieten zu ermöglichen. Auch soll die Gewässerstruktur in der freien Landschaft und im Siedlungsbereich verbessert werden. Mancherorts, etwa im nördlichen Landkreis Augsburg und im nördlichen Landkreis Dillingen, sollen großflächig Regionen zum sogenannten Vorranggebiet ausgewiesen werden. Besondere Sorgen machen sich die Landwirte um die jetzt schon feststehende Positiv- und Negativliste, die genau regeln soll, welche Maßnahmen in diesen ausgewiesenen Gebieten noch möglich sind. „Viele unserer Kinder befinden sich gerade in der Ausbildung zum Landwirt oder im Studium. Wir möchten, dass diese eine Zukunft in der Weiterführung des landwirtschaftlichen Betriebes sehen. Hierzu muss es aber auch zukünftig möglich sein, Biogasanlagen, Photovoltaikanlagen oder Ställe in Vorranggebieten zu errichten“, so die Landwirte einstimmig.

"Kesseltreiben der Bundesregierung gegen heimische Landwirte"

In Sachen Biogas und der geplanten Abschöpfung der "Zufallsgewinne" berichtete Mehring indes von ersten Erfolgen in der Debatte zwischen Bayern und der Ampel-Regierung in Berlin: „Wir sind froh, dass es dank des Einsatzes unserer Bayernkoalition zumindest gelungen ist, die Bagatellgrenze für Erneuerbare-Energie-Anlagen von einem Megawatt durchzusetzen“, so Mehring. (AZ)