Safari, Herbstmarkt, Inklusionslauf: Veranstaltungs-Tipps fürs Wochenende

Herbstsafari:

Auch in Birkenried treten am Wochenende DJs auf. Das ist aber bei Weitem nicht alles.

Die diesjährige Herbstsafari verspricht eine bunte Mischung

aus Kunst, Musik, Kulinarik und Handwerk. Beginn war bereits am Donnerstag, die Herbstsafari geht jedoch noch bis Sonntag. Das Kulturgewächshaus lädt in dieser Zeit zum Schlendern und Genießen ein. Es gibt ein Repair-Café, am Freitag ist ein Fahrradspezialist da und Bildhauer Michael Kasvinge poliert LitteZim-Skulpturen aus Stein wieder auf. Nachmittags und abends gibt es Live-Musik, inklusive besagter DJ-Nacht am Samstagabend. Jeder DJ hat dabei nur 15 Minuten Zeit, wodurch man eine spannende Mischung an Stil- und Musikrichtungen erwarten darf. Und natürlich gibt es Bilder, Skulpturen und Installationen verschiedener Künstler und Künstlerinnen, auch aus Simbabwe, zu sehen. Wer an der Bier- und Weinverkostung (Pauschale 20 Euro) am Samstag ab 14 Uhr teilnehmen will, meldet sich vorher unter

info@birkenried.de

an.