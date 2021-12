Landkreis Dillingen

12:00 Uhr

Schafft der Landkreis Dillingen 1000 Impfungen täglich?

Plus Mit steigenden Fallzahlen sollten auch die Impfkapazitäten im Kreis wieder zunehmen. Hat das geklappt?

Von Christina Brummer

Dass Dinge in der Pandemie knapp werden, daran hat man sich langsam gewöhnt. Die Klopapierknappheit entwickelte sich zu einem Desinfektionsmittelmangel, es folgte die Schnelltestlücke und schließlich der Impfterminengpass. Diesen gab es vielerorts in Bayern nach der Schließung oder Drosselung der Impfzentren im Herbst. Im Kreis Dillingen wurden die Impfkapazitäten vor der vierten Corona-Welle abgebaut und mussten dann erst wieder aktiviert werden. Landrat Leo Schrell zeigte sich verärgert über die Organisation, an der die Staatsregierung Schuld habe. Er kündigte an, die Impfkapazitäten bis Mitte Dezember auf 1000 Impfungen pro Tag steigern zu wollen. Hat das geklappt?

