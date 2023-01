Landkreis Dillingen

13:45 Uhr

"Alles unbegreiflich!": Das Schicksal eines Pflegekindes bewegt die Region

Plus "Lebenslanger Fall für die Jugendhilfe": Die Geschichte eines Mädchens, das aus seiner Pflegefamilie genommen wurde, führte zu vielen Reaktionen. Eine Sammlung.

Von Jonathan Mayer

"So mit einem wehrlosen Kind umgehen! Wo bleibt der normale Menschenverstand? Alles unbegreiflich! Die seelischen Qualen des Kindes und der Pflegeeltern werden gnadenlos ignoriert!" Unsere Redaktion haben in den vergangenen Tagen viele Leserbriefe erreicht. Das ist einer davon, geschrieben von Barbara Oefele aus Pfaffenhofen. Sie beschäftigt, wie viele andere Menschen in der Region, das Schicksal eines kleinen Mädchens, das nach schweren Misshandlungen erst im Kinderheim, dann bei einer Pflegefamilie lebte. Nach dreieinhalb Jahren wurde das Kind aus der Pflegefamilie wieder zurück ins Kinderheim gegeben - gegen den Willen der Pflegeeltern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

