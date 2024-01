Landkreis Dillingen

18:00 Uhr

Schlemmen Sie noch oder sporteln Sie schon?

Plus Die einen plagt das schlechte Gewissen nach den Feiertagen, andere wollen ihren inneren Schweinehund endlich bezwingen. Aber was hilft? Experten geben Tipps.

Von Jonathan Mayer, Simone Fritzmeier Artikel anhören Shape

Nach dem Raclette ist vor der Diät - oder? Hand aufs Herz: Haben Sie sich schon einmal gute Vorsätze fürs neue Jahr vorgenommen und sie nach zwei Wochen wieder vergessen? Eben. Kaum ist man wieder im Alltagstrott angekommen, ist die Motivation, besser auf sich selbst und seine Ernährung zu achten, schon wieder verflogen. Doch wie hält man durch? Und wie schafft man es, aus guten Vorsätzen wie mehr Sport und weniger ungesundes Essen eine dauerhafte Tugend zu machen?

Angela Blind, Ernährungsberaterin der AOK, hat eine klare Meinung zu guten Vorsätzen: "Natürlich halten wir nichts von Neujahrsvorsätzen, weil sie schnell verpuffen", sagt sie. Sie plädiert für kleine Vorsätze, die man auch aufschreibt. Das diene als Erinnerung. Diese Ziele sollten zudem möglichst konkret sein und man dürfe sich nicht zu viel auf einmal zumuten. Also nicht einfach " Abnehmen" aufschreiben, sondern beispielsweise: „Ich werde an zwei Tagen in der Woche etwas Süßes essen“! (immer positiv formuliert, so kann man sich eine Ausnahme genehmigen, ohne den Zielen untreu zu werden.). Oder: „Ich trinke ein Glas Wein nur in Gesellschaft ein oder zweimal in der Woche“. Für alle, die abnehmen wollen, weiß Blind: 500 Gramm pro Woche ist realistisch. Dann brauche man auch keine Angst vor dem Jo-Jo-Effekt zu haben.

