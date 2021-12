Bei Schnee lieber ein mal mehr den Bürgersteig freischippen

So schön der Schnee auch ist, es gilt einiges zu beachten. Sei es das Schneeschippen vor der Tür oder die Wasserleitungen am Haus. Tipps vom Dillinger Versicherungsexperten.

In dicken Flocken schneite es am Mittwoch den ganzen Tag über auf den Landkreis Dillingen herab. Eine Wetterwarnung hatte Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer bereits am Vormittag darüber informiert. Es gab einige Unfälle, doch die meisten liefen glimpflich ab.

Was man bei so einem Wetter wissen muss, verrät von Karl Aumiller aus Dillingen, Sprecher des Bezirksverbands Augsburg im Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute:

Auto: Die Scheiben und Scheinwerfer von Schnee befreien, dient der eigenen Sicht und: „Passiert aufgrund einer eingeschränkten Sicht ein Unfall, können die Kfz-Versicherer dies als grobe Fahrlässigkeit werten und ihre Entschädigungsleistung einschränken“ sagt Aumiller.

Welche Vorgaben zu Winterreifen gibt es in anderen Ländern? 1 / 7 Zurück Vorwärts Müssen Winterreifen in Deutschland mindestens ein Profil von 1,6 Millimetern haben, sind es unter anderem in Frankreich mindestens 3,5 Millimeter. In Norwegen sind sogar 5 Millimeter Profiltiefe Pflicht.

Keine einheitliche Regelung für Winterreifen gibt es in Italien. Dort entscheiden die Provinzen, wie lange Winterreifen aufgezogen werden müssen und auf welchen Strecken das gilt. In Südtirol dürfen Fahrzeuge bei winterlichen Straßenverhältnissen nur mit Winterreifen fahren, im Stadtgebiet rund um Bozen gilt sogar vom 15. November bis 15. April eine allemeine Winterreifenpflicht, unabhängig vom Wetter.

In Österreich gilt keine generelle Winterreifenpflicht. Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen müssen - ähnlich wie in Deutschland - nur bei Schnee und Eis Winterreifen aufgezogen haben. Aber: Wer ohne erwischt wird, muss tief in die Tasche greifen. Ein Verstoß kostet bis zu 5000 Euro. Da sind die Schweizer wiederum entspannter. Dort gibt es keine ausdrückliche Sanktion, wenn ein Auto ohne Winterreifen unterwegs ist - es sei denn, es kommt zu einem Unfall. Dann muss der Fahrer, der mit Sommerreifen fährt, mithaften.

In Slowenien und einigen anderen europäischen Ländern dürfen Autofahrer im Winter auch mit Sommerreifen fahren - zumindest mit Schneeketten. Die Sommerreifen müssen aber auch 3 Millimeter Profil haben.

Im Nordosten Europas spielen Winterreifen keine Rolle. In Großbritannien gibt es keine Winterreifenpflicht, genauso wie in Irland. Wert dort Schneeketten anbringen möchte, bekommt sogar ein Problem, denn die sind verboten.

Sonderregeln gelten auch in Luxemburg. Dort besteht zwar Winterreifenpflicht bei Schnee und Glatteis, aber nicht für Leichtfahrzeuge wie Motorräder oder Quads. Allerdings dürfen an allen Fahrzeugen vom 1. Dezember bis zum 31. März Spikes angebracht werden. Mit ihnen ist aber die Maximalgeschwindigkeit eingeschränkt. Auf Autobahnen sind es 90 km/h, auf allen übrigen Straßen 70 km/h.

In Tschechien geht die Winterreifenpflicht nicht zwingend nach den Straßenverhältnissen, sondern nach der Temperatur. Fällt diese unter vier Grad Celsius, müssen die Autofahrer die Sommerreifen bis zum Frühjahr verstauen.

Bürgersteig: Wer vor seinem Haus einen Bürgersteig hat, der sollte diesen laut kommunaler Satzung in der Regel zwischen 7 oder 8 Uhr bis 20 Uhr am Abend freiräumen. Wenn es zum Unfall kommt, weil der streupflichtige Bürger versagt hat, geht es um den Schadensersatz. Das kann den Eigentümer oder den Mieter treffen, den Hausmeister oder sonst jemanden, der mit der Verkehrssicherungspflicht der Wege beauftragt war. Die Spannweite des Schadensersatzes ist dabei groß: Sie reicht von der Reinigung eines verschmutzten Mantels bis gar zur lebenslangen Rente im sechs- bis siebenstelligen Bereich.

Wenn trifft bei einem Glätte-Unfall die Schuld?

„Dann sind die privaten Haftpflichtversicherungen der Räumpflichtigen gefordert. Sie sehen sich zuerst die Uhrzeit des Unfalls an und was die jeweilige Ortssatzung dazu meint“, berichtet Aumiller. „Danach will man wissen, ob den Versicherten ein Verschulden trifft. Wenn ja, zahlt die Versicherung für ihn, wenn nicht, wehrt sie den Anspruch eines Geschädigten ab.“

Lesen Sie dazu auch

An die Wasserleitungen denken

Haus: Eine oft unterschätzte Nebenfolge der plötzlich einsetzenden Minustemperaturen sind auch zugefrorene und gerissene Wasserleitungen in nicht geheizten und leerstehenden Gartenlauben, Schuppen etc. In der kalten Jahresperiode verlangen deshalb die Wohngebäude- und Hausratversicherungen in nicht ständig genutzten Wohnungen oder Häusern das Absperren der außenliegenden Wasserleitungen oder deren schützende Innenbelüftung.

„Stellen die Versicherungen Gleichgültigkeit und Untätigkeit des Hauseigentümers als „Obliegenheitsverletzung“ fest, können sie die Zahlung mindern“, betont Aumiller. (pm)