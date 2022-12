Schneechaos im Landkreis Dillingen sorgt für viele Unfälle

Der heftige Wintereinbruch hat seine Folgen. In Lutzingen, Mörslingen und Wittislingen kommt es zu schlimmeren Einsätzen mit verletzten Personen. Auch ein Kind ist beteiligt.

Der Winter ist da - mit all seinen Folgen. So hat der heftige Schneefall verbunden mit Eisregen für jede Menge Chaos im Landkreis Dillingen gesorgt. Die Dillinger Polizei meldet am Donnerstagvormittag unzählige Unfälle - teils mit verletzten Personen und hohen Sachschäden. Ein Überblick:

Lutzingen Ein 74-Jähriger ist am Mittwoch auf der Kreisstraße DLG 25 bei Lutzingen aus Richtung Deisenhofen gefahren und wollte in die Staatsstraße einbiegen. Er nahm einem 38-jährigen Fahrer die Vorfahrt, der aus Richtung Höchstädt kommend in die Kreisstraße DLG 25 abbiegen wollte. Es kam zur Kollision. Der 38-Jährige und sein 33-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt und mussten per Rettungswagen in das Krankenhaus Dillingen gefahren werden. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand Unfallschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Sechsjähriges Kind bei Unfall in Mörslingen verletzt

Mörslingen Leicht verletzt wurden eine 34-jährige Fahrerin und ihre sechsjährige Tochter bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch gegen 12.25 Uhr in Mörslingen ereignete. Ein 36-jähriger Fahrer eines Kleintransporters befuhr die Straße „An der Dreifaltigkeit“ und nahm der 34-Jährigen an der Einmündung zum Lärchenweg die Vorfahrt. Der Kleintransporter musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro.

Wittislingen Mit leichten Verletzungen musste eine 65-jährige Autofahrerin in das Krankenhaus Dillingen eingeliefert werden. Gegen 14 Uhr war die 65-Jährige zwischen Zöschlingsweiler und Schabringen unterwegs. In einer Kurve geriet sie mit ihrem Wagen aufgrund der Witterungsverhältnisse ins Schleudern. Sie kollidierte mit dem Auto eines entgegenkommenden 63-Jährigen. Beide Unfallfahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit.

Fahrbahn war schneebedeckt: Unfall in Lutzingen

Lutzingen Gegen Mittwochmittag befuhr ein 20-Jähriger mit einem Anhängergespann die Kreisstraße bei Lutzingen. Als er nach links in die Höchstädter Straße abbiegen wollte, scherte der Anhänger auf schneebedeckter Fahrbahn aus und beschädigte auf der dortigen Verkehrsinsel ein Verkehrszeichen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Lesen Sie dazu auch

Dillingen Zu einem Verkehrsunfall mit einer Gesamtschadenshöhe von etwa 4.200 Euro ist es gegen 16 Uhr in Steinheim gekommen. Ein 34-jähriger Fahrer, der auf der Deisenhofer Straße ortsauswärts unterwegs war, kam auf der schneeglatten Fahrbahn allein beteiligt nach links ab und stieß mit seinem Wagen gegen zwei Verkehrszeichen. Auch ein 35-Jähriger geriet mit seinem Wagen aufgrund Schneematsches auf der B16 kurz nach der Ausfahrt Lauingen-Ost allein beteiligt ins Schleudern und landete im Straßengraben. Verletzt wurde der 35-Jährige nicht. Glimpflich ausgegangen ist auch ein Unfall gegen 21.35 Uhr. Ein 20-jähriger Pkw-Fahrer ist die Lauinger Straße in Dillingen stadteinwärts gefahren. Er kam mit seinem Wagen bei Glätte von der Fahrbahn ab und prallte mit der Beifahrerseite seines Autos gegen einen Baum. Am Baum und am Grünstreifen entstanden keine Schäden, am Auto hingegen Unfallschaden von rund 5.000 Euro.

Wertingen Ein Verkehrsunfall mit Sachschaden ereignete sich gegen 13.30 Uhr in Wertingen. Ein 23-Jähriger befuhr mit seinem Pkw die Staatsstraße zwischen Laugna und Wertingen. Auf Höhe Geratshofen fuhr er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit im Kreisverkehr gegen eine Leitplanke. Wenige Stunden später rutschte ein 24-jähriger Fahrer bei Schnee und Glätte allein beteiligt in einer Linkskurve der Zusmarshauser Straße in Wertingen nach rechts in einen Zaun und verursachte einen Gesamtschaden von rund 3.000 Euro. (sb/AZ)