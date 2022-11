Landkreis Dillingen

18:00 Uhr

Schnitzel oder Tofu: Was kommt im Landkreis Dillingen auf den Teller?

Plus Eine neue Bürgerinitiative will, dass mindestens ein veganes Gericht auf der Speisekarte steht. Wir haben nachgefragt, was die Wirtinnen und Wirte in der Region dazu sagen.

Von Elfriede Höchstätter, Elfriede Höchstätter, Susanne Klöpfer

Immer mehr Menschen essen kein Fleisch oder verzichten ganz auf tierische Produkte. Laut der Statistik gibt es in Deutschland rund acht Millionen Vegetarier. Der Streit darüber, was auf den Teller kommt oder eben nicht, hat die Politik erreicht. Mittlerweile gibt es die "Europäische Bürgerinitiative für eine vegane Mahlzeit". Diese fordert von Brüssel ein Gesetz, dass in privaten und öffentlichen Räumen, in denen Essen und Getränke verkauft werden, mindestens ein veganes Gericht auf der Speisekarte stehen soll. Für diese Forderung werden derzeit Unterschriften gesammelt. Wir haben deshalb nachgefragt, ob in den Gaststätten des Landkreises Dillingen vegetarische oder vegane Gerichte angeboten und nachgefragt werden.

