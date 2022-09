Schockanrufe im Kreis Dillingen: Was Betroffene tun können

Plus Erneut versuchen angebliche Europol-Mitarbeiter, Menschen im Landkreis Dillingen übers Ohr zu hauen. So gehen die Betrüger vor.

Mal sind es Schockanrufe, dass die Tochter in einen Unfall verwickelt sei - und eine schnelle Geldüberweisung brauche. Ein anderes Mal melden sich angebliche Microsoft-Mitarbeitende, um sich Zugang auf den Computer der überrumpelten Bürger und Bürgerinnen zu verschaffen. Und jetzt haben nach Angaben der Polizei wieder falsche Europol-Beamte bei Menschen im Landkreis Dillingen angerufen.