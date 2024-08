Schon jetzt 10.000 Besucher mehr im Dillinger Eichwaldbad

War der Start noch mäßig, hat der Sommer so richtig Fahrt aufgenommen. Ganz zur Freude von Wolfgang Behringer, Leiter der Donau-Stadtwerke Dillingen-Lauingen, und seinem Team. Sie sind verantwortlich für das Dillinger Eichwaldbad und sind seit Wochen mehr als gut beschäftigt. Denn, so Chef Behringer: „Wir haben, Stand jetzt, schon 10.000 Besucher mehr als im Vorjahr. Das freut uns natürlich sehr.“ Seit Öffnung des Freibads Mitte Mai waren bisher rund 71.500 Menschen im „Eichi“ beim Sonnen, Planschen und Rutschen. „Wir sind mit schlechtem Wetter gestartet, die Pfingstferien waren total verregnet. Dafür haben wir jetzt alles wieder aufgeholt. Das Ferienwetter war bisher einfach Bombe“, sagt Wolfgang Behringer.

Er erklärt, wenn es zwei, drei Tage hintereinander schön ist, dann stürmen die großen und kleinen Gäste regelrecht das Freibad an der Donau – da waren die vergangenen zwei Tage Regenwetter für das Team beinahe Erholung pur, wie der Werkleiter lachend erzählt. „Zumindest eine kleine Verschnaufpause“, sagt er. Aber es geht schon weiter, die Aussichten für die nächsten Tage könnten nicht besser sein: Sonne pur und immer Temperaturen zwischen 25 und 30 Grad. Ob dann vielleicht der beste Besuchertag in diesem Jahr noch getoppt wird?

Nachts wird im Dillinger Eichwaldbad geputzt

Laut Wolfgang Behringer waren in dieser Saison am 20. Juni die meisten Menschen im Dillinger Eichwaldbad. Es waren exakt 3094 Menschen. „Wir hatten heuer schon über zehn Tage, an denen mehr als 2000 Besucher gekommen sind. Da müssen wir oft spontan reagieren und zusätzliches Personal an den Kassen und Beckenrändern abstellen. Aber unser Team ist spontan und macht es.“ Glücklicherweise, das betont Behringer auch, gab es bislang noch keinen schlimmeren Badeunfall – „Toi, toi, toi.“

Wenn dann alle Badegäste am Abend glücklich und erschöpft nach Hause gehen, geht die Arbeit für das DSDL-Team erst richtig los. Die Frühschicht beginnt um 5 Uhr morgens. Becken werden gespült, ein Roboter wird eingesetzt, um die Bodenwände zu reinigen, die Filter müssen ebenfalls gespült werden... Die Liste ist länger. „Wie man eben seinen Pool daheim pflegen würde, nur alles ein wenig größer und mehr“, sagt Behringer. Der Chef selbst hat es dieses Jahr übrigens noch kein einziges Mal geschafft, in „seinem“ Eichwaldbad Bahnen zu ziehen. Trotz gekaufter Jahreskarte.

Am Freitag kostenlos ins Dillinger Eichi

Aber vielleicht ergibt sich diesen Freitag die Gelegenheit für ihn. Denn gemeinsam mit unserer Zeitung ermöglicht er wieder unseren Lesern und Leserinnen einen ganz besonderen „Eichi“-Tag. „Klar, machen wir das wieder“, ist seine erste Reaktion. Und so gibt es am Freitag, 23. August, von 9 bis 14 Uhr, für alle, die entweder einen Zeitungsschnipsel mit diesem Artikel oder einen Screenshot/ein Bild vom digitalen Zeitungsbericht an der Kasse vorzeigen, freien Eintritt ins Freibad. Pro Person gilt ein Zeitungsnachweis, Familien brauchen ebenfalls nur einen Nachweis. „Wir freuen uns“, sagt Behringer.

Icon Vergrößern Tobias Kolb (Mitte), Jugendpfleger der Stadt Wertingen, mit seinem Team beim Wertinger Familienfreibadfest. Foto: Verena Beese Icon Schließen Schließen Tobias Kolb (Mitte), Jugendpfleger der Stadt Wertingen, mit seinem Team beim Wertinger Familienfreibadfest. Foto: Verena Beese

Genauso schnell zugesagt hat auch Verena Beese von der Stadt Wertingen. „Das ist doch toll, da sind wir dabei“, sagt sie und verspricht, dass in der nächsten Ferienwoche eine Aktion für unsere Leser und Leserinnen im Wertinger Freibad stattfindet. Weitere Details folgen in den kommenden Tagen. Schon das Familienfest an Mariä Himmelfahrt war ein voller Erfolg. Die Stadt hat den Menschen, die an diesem Tag gekommen sind, ebenfalls den ganzen Tag über freien Eintritt gewährt. Bei bestem Sommerwetter hätte die Stimmung nicht besser sein können. Groß und Klein haben sich über Musik von DJ Harry gefreut, haben am Glücksrad von Familie Reiter aus Wertingen fleißig gedreht und sich bei verschiedenen Spielen mit den Vertretern des Jugendhauses amüsiert. Und die BRK und die Wasserwacht haben ihre Arbeit und ihre Einsatzgeräte vorgestellt – inklusive Rettungsboot.

Termin vormerken, Zeitungsschnipsel ausschneiden: Am Freitag, 23. August, gibt es im Dillinger Eichwaldbad in der Zeit von 9 bis 14 Uhr freien Eintritt. Vorausgesetzt, Sie zeigen an der Kasse den Zeitungsschnipsel mit diesem Bericht oder einen Screenshot auf dem Handy über den digitalen Bericht auf einer unserer Plattformen. Kommen Sie vorbei, nutzen Sie den freien Eintritt und genießen Sie einen tollen Badetag im Dillinger Eichwaldbad.