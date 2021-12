Landkreis Dillingen

vor 47 Min.

Schuhhändler im Kreis Dillingen dürfen mit 3G-Regeln öffnen - und finden das selbst komisch

Plus Aktuell gilt 2G im Handel, Ungeimpfte dürfen nur noch in Läden des täglichen Bedarfs einkaufen – dazu zählen in Bayern auch Schuhe. Was Händler im Kreis Dillingen dazu sagen.

Von Susanne Klöpfer

Brot, Butter, Brillen, Benzin und – ja, auch Schuhe – dürfen in Bayern Ungeimpfte und Geimpfte noch im Laden kaufen. Laut Kabinettsbeschluss sind Läden des täglichen Bedarfs nicht mit 2G-Regeln belegt. Dazu zählen beispielsweise Supermärkte, Tankstellen, Drogerien – und in Bayern auch Schuhgeschäfte, was deutschlandweit einzigartig ist. Die Schuhhändler und -händlerinnen im Landkreis Dillingen sehen das mit gemischten Gefühlen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen