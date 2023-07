Schulamt Dillingen blickt auf das Schuljahr zurück

Die Sommerferien rücken auch für die Schülerinnen und Schüler im Kreis Dillingen näher. Das Schulamt zieht Bilanz und weist auf Beratungsangebote hin.

Vor den Sommerferien gibt es noch die Jahreszeugnisse für rund 5500 Schülerinnen und Schüler an den Grund- und Mittelschulen im Landkreis Dillingen. Die meisten Kinder und Eltern sehen diesem Tag spannungsgeladen und gelassen gleichermaßen entgegen, denn, laut Pressemitteilung des Schulamtes Dillingen, seien in der Regel schulische Probleme bereits Wochen und Monate vorher im Dialog mit den Lehrkräften thematisiert worden. "Echte Überraschungen sollte es daher kaum geben", schreibt das Schulamt.

Schulamtsdirektorin Andrea Eisenreich betrachtet das Zeugnis vielmehr als eine schriftliche Zusammenfassung der bereits bekannten Einzelnoten und der Leistungsentwicklung. In den Jahrgangsstufen 1 und 3 der Grundschule kann das Jahreszeugnis durch ein dokumentiertes Lernentwicklungsgespräch ersetzt werden. Grundsätzlich würden jedoch fast alle Schülerinnen und Schüler eine Rückmeldung wollen über ihre Leistungen und ihr Potenzial erhalten, um sich einstufen bzw. Defizite beheben zu können.

Das Schuljahr 2022/23 geht auch im Kreis Dillingen zu Ende

Natürlich seien Zeugnisse wichtig, so das Schulamt, doch sie seien auch nicht alles. "Gerade, wenn die Ergebnisse weniger erfreulich sind, ist die Sensibilität der Lehrkräfte und Eltern gefragt", schreibt das Schulamt. "Wichtig ist es dann, die Ursachen der Lern- oder Leistungsschwierigkeiten festzustellen und an deren Behebung zu arbeiten." In der Beratung könnten Gedanken über eine gezielte individuelle Förderung ausgetauscht und wirksame sowie schnelle Hilfsmaßnahmen eingeleitet werden. "Die schulische Leistung sollte beurteilt werden und nicht der Schüler bzw. die Schülerin als Persönlichkeit!"

Wenn das private und schulische Umfeld jedoch nicht die vernünftige Sichtweise pflegt, sich Schülerinnen und Schüler mit falschen oder überzogenen Vorstellungen konfrontiert sehen, können vielfältige Probleme entstehen bis hin zu körperlichen und psychischen Symptomen.

Schulamt Dillingen zieht Fazit zum Schuljahr 2022/23

Schülerinnen und Schüler mit schwächeren Leistungen und schlechteren Noten brauchten – wie alle anderen Kinder – in erster Linie verständnisvolle und einfühlsame Eltern. "Sie sollten sich wie die Lehrerinnen und Lehrer Zeit nehmen und genau auf die Ursachen schauen." Druck mache oft wenig Sinn, genauso wenig wie Bestrafungen; besser sei es, wenn die Eltern über das ganze Schuljahr hinweg mit ihren Kindern und deren Lehrkräften intensiv im Gespräch über schulische Angelegenheiten bleiben, manches bereits im Vorfeld klären und somit präventiv agieren.

Im Schuljahr 2022/23 konnten, nach den Corona-Jahren, endlich wieder Projekte und Klassenfahrten stattfinden. Die Mittelschülerinnen und Mittelschüler konnten sich auch wieder ohne Einschränkungen über mögliche Berufe informieren. Zudem seien viele Geflüchtete aus der Ukraine in Brückenklassen untergekommen, um später ins hiesige Schulsystem integriert zu werden.

Schulrätin Beate Bschorr-Staimer betont, dass an den Grund- und Mittelschulen unterrichtsbegleitende Förderung auch weiterhin in beachtlichem Umfang stattfindet und das vielfältige Spektrum der an den Schulen Beschäftigten um die Schulassistenzen erweitert wurde.

Für Hilfen und Fragen im Zusammenhang mit Noten und Zeugnissen stehen auch die schulischen oder zentralen Beratungssysteme zur Verfügung.

Am Freitag, 28. Juli, dem letzten Schultag, ist die Schulpsychologin Evelyn Brandt von 8 bis 11 Uhr für den Bereich der Grund- und Mittelschulen unter der Telefonnummer 0152/21760656 zu sprechen. Die Staatliche Schulberatungsstelle für Schwaben in Augsburg bietet unter der Telefonnummer 0821/509160 für Schülerinnen und Schüler aller Schularten einen Beratungsservice zwischen 8 und 14 Uhr an. (AZ)