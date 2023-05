Sechs Kommunen im Kreis Dillingen profitieren von der Städtebauförderung

Dillingen, Gundelfingen, Lauingen, Höchstädt, Lutzingen und Syrgenstein erhalten aus den Förderprogrammen 2023 Geld.

Von den Bund-Länder-Städtebauförderprogrammen 2023 profitieren im Landkreis Dillingen sechs Kommunen. Die CSU-Abgeordneten Ulrich Lange (Bundestag) und Georg Winter (Landtag) sowie der FW-Landtagsabgeordnete Fabian Mehring freuen sich, dass in diesem Jahr die Städte Dillingen, Gundelfingen, Lauingen und Höchstädt sowie die Gemeinden Lutzingen und Syrgenstein zum Zug kommen.

Die Ortskerne sollen belebt werden, unter anderem in Lauingen

Lange sagt: „Ob bezahlbares Wohnen, Klimawandel, Digitalisierung oder demografischer Wandel – unsere Städte und Gemeinden stehen vor vielen Herausforderungen. Sie sind gefordert, die Innenstädte und Ortskerne als lebenswerte und attraktive Räume zu erhalten." Die Städtebauförderung sei hier seit mehr als 50 Jahren verlässlicher Partner der Kommunen. Landtagsabgeordneter Georg Winter betont: „Dass die Städtebauförderung Kooperationen fördert, wie sie bei der AG Bachtal oder zwischen dem Bürger- und Kulturforum Lutzingen und dem Spitalforum Höchstädt erfolgen, ist ein Fortschritt. Die Belebung der Ortskerne wie in Meitingen oder der Altstadt von Lauingen dienen dem Zusammenhalt in unseren Kommunen und sind deswegen eine Investition in die Zukunft.“

25 Millionen Euro entfallen auf den Regierungsbezirk Schwaben

In den drei Bund-Länder-Städtebauförderungsprogrammen „Sozialer Zusammenhalt“, „Lebendige Zentren“ sowie „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ stehen heuer für ganz Bayern laut Pressemitteilung insgesamt 195,3 Millionen Euro für 429 Städte und Gemeinden zur Verfügung. „Es freut es mich sehr, dass dabei mehr als 25 Millionen Euro auf den Regierungsbezirk Schwaben entfallen", teilt Mehring, der Parlamentarische Geschäftsführer der FW-Landtagsfraktion, mit.

Dillingen erhält aus dem Förderprogemm "Lebendige Zentren 2023" 120.000 Euro. Foto: Jan Koenen, Stadtverwaltung

Im Programm „Lebendige Zentren 2023“ werden folgende Maßnahmen gefördert: Dillingen (120.000 Euro für Altstadt), Gundelfingen (60.000 Euro für Altstadt). Im Programm „Sozialer Zusammenhalt 2023“ gibt es Geld für folgende Projekte: Höchstädt und Lutzingen (30.000 Euro für AG Höchstädt/Lutzingen), Lauingen (240.000 Euro für Altstadt) und Syrgenstein (150.000 Euro für AG Bachtal). (AZ)

