Sie begleiten Menschen im Kreis Dillingen auf ihrem letzten Lebensweg

Plus Seit 25 Jahren gibt es den Hospizdienst Dillingen. Ehrenamtliche unterstützen dabei Betroffene und ihre Angehörigen in ihren dunkelsten Zeiten.

Ihr Wolfang war ein besonderer Mann. Bis zum letzten Tag. Maria Eglseer schluckt, wischt sich eine Träne weg. Er fehlt ihr. Jeden Tag. Im Juni dieses Jahres ist er im Alter von 62 Jahren gestorben. Es war sein Wunsch. Nach schwerer, jahrelanger Krankheit konnte er nicht mehr. Er hatte keine Kraft mehr – und er wollte keine Belastung mehr sein. Seine Frau hat ihn all die Zeit daheim gepflegt, sich um alles gekümmert. Bis wenige Wochen vor seinem Tod. Dann war Maria Eglseer nicht mehr allein. "Gott sei Dank", sagt sie und blickt zu den zwei Frauen, die mit am Tisch sitzen.