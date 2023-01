Sie haben abgestimmt: Das ist der schönste Christbaum im Landkreis Dillingen

Ob üppiger Baum oder bunte Lichterkette: Wir haben viele Bilder von Christbäumen zugeschickt bekommen. Doch am Ende kann es nur einen (knappen) Sieger geben.

Es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen: In den letzten Minuten unseres Christbaumlobens haben noch einmal einige Dutzend Leserinnen und Leser abgestimmt. Zwei Bäume lagen mit weitem Abstand vorn, doch am Ende kann es nur einen Sieger geben. Und zwar der Baum von Familie Gumpp aus Oberglauheim.

210 Stimmen erhielt der Baum – und liegt damit nur neun Stimmen vor Platz 2, der an Familie Heger aus Haunsheim geht. Mit weitem Abstand kommt dann Platz 3 mit 54 Stimmen, nämlich der Baum von Katrin Lang. Siegerin Lucia Gumpp freut sich hörbar, als sie die Nachricht erhält, dass ihr Baum gewonnen hat. Schon morgens, bevor die Abstimmung beendet war, hat sie den Abstimmungsverlauf beobachtet, sagt sie. Da war ihr Baum noch acht Stimmen im Vorsprung.

15 Bilder So ein schöner Baum! Jetzt abstimmen für Ihren Favoriten im Landkreis Dillingen Foto: Collage AZ

Bei Familie Gumpp aus Oberglauheim muss es ein großer Baum sein

Ihren üppigen Christbaum schmücken insgesamt rund 2000 Lichter und etwa 400 Kugeln, Schneeflocken und weiterer Glasschmuck. Sechs Stunden Arbeit investieren Gumpps jedes Jahr, damit der Baum so wunderschön aussieht. Dafür nimmt Lucia Gumpp sich drei Tage vor Heiligabend sogar extra Urlaub, damit das Schmücken nicht in Stress ausartet. Denn für einen schön geschmückten Baum braucht es vor allem Ruhe. Bis die Kinder an dem Tag von der Schule nach Hause kommen, ist der Christbaum in der Regel fertig.

Gumpps legen besonderen Wert auf ihren Baum. "Da haben wir einfach einen Spleen", sagt sie und betont, dass der Baum ringsum dekoriert ist, nicht nur an der Vorderseite. Die Familie hat ein großes Wohnzimmer, da muss es dann auch ein großer Baum sein. Den holen sie jedes Jahr in Gundelfingen. Und jedes Jahr ist er aufwendig geschmückt. Inzwischen habe es sich sogar zur Tradition entwickelt, dass Freunde der Familie jedes Mal um Weihnachten zu Besuch kommen, nur um den Baum anzusehen. Und der Baum kam nicht nur online gut an: Auch beim echten Christbaumloben gab es ausschließlich Anerkennung.

Den Baum lassen Gumpps dieses Jahr etwas länger stehen als sonst. "Er ist ja noch frisch. Der hat keine einzige Nadel verloren", sagt sie. Deshalb kommt er erst ein paar Tage nach Heilig Drei König raus.

Alle Christbäume unserer Aktion können Sie unter www.donau-zeitung.de finden.