Sie schwitzen für die kleine Ida aus Mörslingen

Die Kegelabteilungen des SSV Höchstädt, der SKK Mörslingen und des TV Lauingen haben zu einem außergewöhnlichen Ereignis – einem 12-stündigen Benefizturnier – zugunsten der kleinen Ida Wendler, die an Leukämie erkrankt ist, organisiert. Dieser Tag war nicht nur unvergesslich für alle Beteiligten, sondern setzte auch ein starkes Zeichen für den Zusammenhalt in der Region und darüber hinaus. Der Einladung zum Turnier folgten zahlreiche Teilnehmer, darunter prominente Gäste wie Höchstädts Bürgermeister Stephan Karg, die Stadträte Carolin Wanner, Thomas Häußler und Fabian Weiß sowie die Finninger Gemeinderäte Christian Wild und Manfred Birkner. Sie alle zeigten ihr Können auf den Kegelbahnen und unterstützten damit die gute Sache.

Sogar eine Weltmeisterin war in Höchstädt dabei

Ein weiteres Highlight folgte mit den Auftritten der Bayernliga-Kegler des SKK Mörslingen sowie Sportlern des ESV Nördlingen und SSV Bobingen. Doch für besonders große Begeisterung des angereisten Publikums sorgten die Leistungen der Spitzenkeglerinnen Ute Vincon, mehrfache Welt- und Europameisterin, deutsche Meisterin und Bundesligaspielerin des SKV Viktoria Bamberg sowie Christina Neundörfer, Weltmeisterin und Bundesligakeglerin des KC Schrezheim. Am Ende dieses unvergesslichen und ereignisreichen Events konnte eine überwältigende Spendensumme in Höhe von 4200 Euro an Rosmarie Schweyer, die Vorsitzende des Glühwürmchen, übergeben werden.

Laut ihr werden diese großzügigen Spenden dazu beitragen, Ida und ihrer Familie die notwendige finanzielle Unterstützung auf ihrem anstrengenden Weg zu bieten. Das Benefizturnier für Ida war nicht nur ein sportliches Ereignis, sondern auch ein Zeichen für den Zusammenhalt und die Unterstützung in der Region. (AZ)