Sie sind die neuen Richter am Dillinger Amtsgericht

Plus Anna Lena Lessmann und Lauriz Lebender richten seit Oktober über zivilrechtliche Streitigkeiten und Betreuungsangelegenheiten.

Anna Lena Lessmann ist 30 Jahre alt, wohnt in Nördlingen und hatte in ihrer ersten Verhandlung als Richterin vor fünf Jahren einen Reichsbürger auf der Anklagebank sitzen. Ein Fall, der ihr besonders im Kopf hängengeblieben ist, erzählt sie. Denn der lehnte den deutschen Staat und sämtliche Organe, damit auch sie als Richterin, als Gesamtkonzept ab. Er hatte im Vorfeld eine Behörde dazu genötigt, ihm mehrere Millionen Euro zu überweisen.

Da jene Behörde der Forderung natürlich nicht nachkam, landete er vor Gericht - "und kam mit seiner ganzen Gefolgschaft", sagt Lessmann. "Der hat in der Verhandlung gar nichts anerkannt", fügt sie hinzu. Das habe ihr erstes Mal als Richterin überhaupt umso schwieriger gemacht. Am Ende gab es für ihn eine Haftstrafe, da er zusätzlich zu Vorstrafen unter offener Bewährung gestanden habe.