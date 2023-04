Sie sind gut gerüstet für Tier- und Klimaschutz im Landkreis Dillingen

19 junge Menschen sind nun offiziell "staatlich geprüfte Wirtschafter für Landbau". In Wertingen erhalten sie ihre Auszeichnungen.

Nach einer dreisemestrigen theoretischen und praktischen Ausbildung dürfen sich jetzt 19 Absolventen der Staatlichen Landwirtschaftsschule in Wertingen "Staatlich geprüfte Wirtschafter für Landbau" nennen. Auf der Abschlussfeier im Wertinger Schloss nahmen sie ihre Zeugnisse und Auszeichnungen entgegen.

Die Schulleiterin und Bereichsleiterin Landwirtschaft am AELF Nördlingen-Wertingen, Brigitte Steinle, begrüßte die erfolgreichen AbsolventInnen, die Studierenden des ersten Semesters und zahlreiche Ehrengäste aus Politik und Bildung. Behördenleiter Dr. Reinhard Bader wies in seiner Eröffnungsrede auf die zentrale Bedeutung der Landwirtschaftsschule in Wertingen hin, die auch von Studierenden aus vier Nachbarlandkreisen besucht wurde. Bader gratulierte nicht nur den Absolventen für ihre hervorragenden Leistungen, sondern auch deren Eltern. "Keine Investition ist so wertvoll wie die Ausbildung der Kinder."

Zwischen Tierwohl und Bürokratie

Aufgrund der fortschreitenden Entwicklung und Modernisierung der Landwirtschaft müssten die Bäuerinnen und Bauern heute Profis sein. Gleich ob auf dem Feld oder im Stall dürften sie das Klima, die Umwelt, das Tierwohl und die Bürokratie nie aus dem Blick verlieren. Das notwendige Rüstzeug und die Fähigkeiten, den elterlichen Betrieb erfolgreich weiterzuführen, hätten die jungen Menschen während ihrer Ausbildung in Wertingen erhalten.

Vizelandrat Erhard Friegel und Wertingens Vizebürgermeisterin Christiane Grandé würdigten ebenfalls den Erfolg der Absolventen. "Wir können unserer Jugend nur Respekt und Anerkennung zollen", schloss sich der Landtagsabgeordnete Georg Winter auch im Namen seines Kollegen Johann Häusler seinen Vorrednern an. Beide würden in der bayerischen Landespolitik alles daransetzen, dass es mit der heimischen Landwirtschaft gut weitergehe. Außerdem gelte es, den Standort der Landwirtschaftsschule in Wertingen zu sichern."Lernen ist wie Rudern gegen den Strom", sagte Manfred Hitzler, Vorsitzender des VLF Lauingen-Wertingen. "Wer aufhört zu lernen, treibt zurück." Deshalb sei er davon überzeugt, dass die meisten Absolventen den Meistertitel anstreben.

Im elterlichen Betrieb in Bocksberg

Nach einem bilder- und humorreichen Rückblick auf ihre Schulzeit in Wertingen durch die Semestersprecher Maria Pflugmacher und Christoph Klink stellte Leonhard Wengert seine Wirtschafterarbeit vor. Darin zeigte er auf, wie sich der elterliche Betrieb in Bocksberg durch eine Neuausrichtung in eine wirtschaftlich erfolgreiche Zukunft führen ließe.

Das beste Ergebnis mit der Note 1,50 erreichte in den Abschlussprüfungen Semester- und Schulsprecher Christoph Klink (Schmähingen/Landkreis Donau-Ries). Weitere Absolventen aus der Region sind Benedikt Gruber (Donaualtheim), Florian Paulus (Bissingen), Benedikt Rieblinger (Gremheim), Kai Schrell (Blindheim), Leonhard Wengert (Bocksberg), Bernhard Wiedemann (Holzheim), Tobias Wörner (Zöschingen), Tobias Bauer (Niederschönenfeld), Johannes Binger (Mertingen) und Fabian Oßwald (Oberpeiching).

Mit dem Abschluss der Landwirtschaftsschule seien die Absolventen nicht nur gut für eine anstehende Meisterausbildung, sondern auch für die erfolgreiche Übernahme des elterlichen Betriebs gerüstet, bekräftigte der Kreisobmann des Dillinger Bauernverbands, Klaus Beyrer. Mit Blick auf die sich stetig ändernden Rahmenbedingungen stehe die Landwirtschaft vor großen Herausforderungen. Beyrer beklagte, dass sich die politischen Entscheidungsträger oftmals nicht mehr vom gesunden Sachverstand leiten ließen. Der Kreisobmann freute sich, dass er dem Absolventen Florian Paulus aus Bissingen ein Stipendium für den Grundkurs am Haus der bayerischen Landwirtschaft in Herrsching überreichen durfte. (AZ)