Landkreis Dillingen signalisiert Zustimmung zur Tarifunion zwischen AVV und MVV

Aktuell laufen Gespräche über eine mögliche Fusion des Augsburger- (AVV) und des Münchner Verkehrsverbundes (MVV). Der Kreis Dillingen ist mit dem Altlandkreis Wertingen bereits Teil des AVV und hat bereits überlegt, als Ganzes zu selbigem beizutreten. Dann kam im vergangenen Sommer die Nachricht, dass der AVV seinerseits gen Süden strebt. Im Kreistag präsentierten die Geschäftsführer der beiden Verbünde die Vor- und Nachteile einer Fusion. Was hat man im Kreis Dillingen davon, wenn man vom Bayrischen-Hof-Platz in Dillingen mit einem Ticket zum Bayerischen Hof in München fahren kann?

