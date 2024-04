Landkreis Dillingen

10:00 Uhr

Simon Peter ist neuer stellvertretender Vorsitzender im Dillinger Gemeindetag

Plus Bei der Sitzung der Landkreisbürgermeister geht es auch um die präkere Lage vieler Gemeinden. Außerdem geht es um die Bezahlung der ehrenamtlichen Rathauschefs.

Von Dominik Bunk

Mit dem Ausscheiden des ehemaligen Höchstädter Bürgermeisters Gerrit Maneth klafft auch eine Wunde in der Dillinger Kreisgruppe des Bayerischen Gemeindetags. Es braucht einen neuen stellvertretenden Vorsitzenden für die restliche Wahlperiode, also bis 2026. Der soll bei der Kreisversammlung Anfang der Woche im Foyer der Syrgensteiner Bachtalhalle gefunden werden. Gundelfingens Bürgermeister Dieter Nägele schlägt dem Gremium den Holzheimer Rathauschef Simon Peter vor, der nimmt die Nominierung prompt an. Weitere Kandidaten gibt es nicht. Nach der Auszählung der Stimmen ist klar: Peter ist der neue stellvertretende Vorsitzende der Kreisgruppe Dillingen – doch nur 24 von 32 der abstimmenden Bürgermeister geben ihm ihre Zustimmung. Der Vorsitzende Steinwinter möchte das Ergebnis nicht kommentieren.

Ein dunkler Schatten, der über den versammelten Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern des Landkreises liegt, ist die finanzielle Situation ihrer Gemeinden und Städte. Die Gastgebergemeinde Syrgenstein etwa musste in diesem Jahr fast ihre gesamte Rücklage, knapp drei Millionen Euro, aufwenden. Der Vorsitzende Tobias Steinwinter, Bürgermeister von Zöschingen, sagt: "Wir müssen achtgeben, wie wir den Haushalt künftig hinbringen." Das Kernproblem seien die steigenden Ausgaben, von Personal bis zur Betreuung von Kindern. Landrat Markus Müller sagt dazu: "Wir müssen mit dem, was wir haben, ordentlich haushalten." Er ruft daher zu einem "Schulterschluss für Entbürokratisierung" auf.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen