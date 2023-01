Skifahren ohne Schnee? So sehen Skischulen und Sportgeschäfte die Lage

Plus Bilder von grünen Pisten prägen die Skisaison. Doch im Kreis Dillingen will sich trotzdem kein Skifrust einstellen, wie unsere Redaktion herausgefunden hat.

Vor Weihnachten sah noch alles nach einem schneereichen Winter aus. Doch pünktlich zum Fest war Schluss mit dem Schnee. Nicht nur im Kreis Dillingen: Auch in vielen beliebten Skigebieten wartet man gerade auf den Schnee. Abschreiben wollen die Skibegeisterten im Kreis Dillingen den Sport aber noch lange nicht.