SMS-Betrug: Dillingerin verliert mehrere tausend Euro

Die Frau wurde dreist abgezockt. Auch eine Buttenwiesenerin ist beim Online-Shopping auf Betrüger reingefallen.

Am Montag stellte eine Dillingerin bei der Durchsicht ihrer Kontoauszüge fest, dass zuvor unrechtmäßig eine Abbuchung von 2380 Euro stattgefunden hatte. Die Geschädigte erinnerte sich daran, dass sie eine SMS mit einem Link von einem Postversanddienst erhalten hatte, in den sie angebliche Zollgebühren bezahlen sollte. Mit den von ihr eingetragenen Bankdaten wurde dann der Geldbetrag von ihrer Kreditkarte abgebucht. Tipps zum Schutz vor Betrug unter www.polizei-beratung.de.

Frau aus Buttenwiesen überwies angebliche Versicherungsgebühr

Eine Buttenwiesenerin hat einen Schrank in einem Online-Kleinanzeigenportal inseriert. Daraufhin meldete sich ein angeblicher Interessent,der vorgab, den Schrank mittels einer Spedition abholen zu lassen. Die Verkäuferin sollte als Versicherungsgebühr 50 Euro überweisen, was diese dann auch tat. Zusätzlich ließ sich die Geschädigte auch noch dazu überreden, weitere 50 Euro in Form von I-tunes-Karten zu erwerben und die Codes an den Käufer zu übermitteln. Insgesamt entstand der Buttenwiesenerin ein Schaden von 160 Euro. (AZ)