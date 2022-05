Kaum noch Corona-Regeln, aber wie geht es dem Klinikpersonal im Kreis Dillingen?

Plus Es gibt kaum noch Corona-Beschränkungen, die Infektionszahlen sinken. Doch erholen kann sich das Klinikpersonal kaum. Ein Dillinger Chefarzt und Physiotherapeut berichten.

Das Coronavirus spielt im Alltag vieler Menschen keine Rolle mehr. Ohne Maske im Supermarkt einkaufen, ohne Test im Club feiern oder sorglos die Sonne im Biergarten genießen - es gibt kaum noch Beschränkungen. Doch welche Rolle spielt die Pandemie nach zwei Jahren Ausnahmezustand noch in den Kliniken im Landkreis Dillingen? Dort hat Corona die Arbeit durcheinandergewirbelt und das Personal ausgelaugt. Ein Chefarzt und ein Physiotherapeut aus dem Landkreis Dillingen berichten.