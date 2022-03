So kann man im Landkreis Dillingen für die Ukraine spenden

Im Landkreis Dillingen bricht eine Welle der Hilfsbereitschaft aus. Vereine, Initiativen und Privatpersonen helfen. Eine Übersicht für Geld- und Sachspenden für die Ukraine.

Was in der Ukraine passiert, beschäftigt Johann Öfele. Sein Handy steht nicht mehr still. Der Vorstand vom Vereins für mehr Humanität und Frieden in Gundelfingen setzt sich seit mehr als 30 Jahren in Krisengebieten, wie Rumänien, Ungarn ein. Nun sammelt er auch Spenden für die Ukraine, wo Krieg herrscht.

Im Landkreis Dillingen werden Geld- und Sachspenden in die Ukraine gesammelt

Angerufen wird er gerade überwiegend von Ukrainern und Ukrainerinnen, die in Deutschland leben. „Mein Eindruck ist, dass viele eigene Hilfstransporte von der Grenze organisieren möchten“, sagt der 69-Jährige. Andere fragen ihn am Telefon, wohin sie spenden können, wie gesammelte Spenden in die Ukraine gefahren werden und wo Geflüchtete unterkommen können.

Alles drehe sich momentan um die humanitäre Hilfe. „Unser Netzwerk, das seit vielen Jahren geschaffen wurde, hilft uns gerade. Neue Kontakte kommen hinzu, und das alles in wenigen Tagen“, sagt Öfele. Nun gab er einer Familie aus der Ukraine in Gundelfingen einen Platz zum Wohnen. Die Mutter war mit ihren Kindern aus der Ukraine geflohen.

Bereits Anfang Februar schickte der Verein medizinische Kleidung, Bettwäsche, Krankenhausbetten, Verbandmaterial und Mundschutz an die Kinderhilfe Ukraine in Remseck. Das Hilfswerk agiert in der Ukraine und ist im Land für die Logistik nach den Grenzen zuständig.

So können Menschen im Landkreis Dillingen für Menschen in der Ukraine spenden:

Verein für mehr Humanität und Frieden: Der Gundelfinger Verein für mehr Humanität und Frieden veröffentlicht bald eine Wunschliste mit gezielten Hilfsgütern. Wer Verbandsmaterial, Decken, Hygieneartikel, Schlafsäcke und Ähnliches in größeren Mengen spenden kann, wird gebeten, sich zu melden unter 07325/6693 oder 0170/3100086. Geldspenden sind möglich: IBAN DE05 6006 9527 0064 8200 00; BIC : GENODES1RNS. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.vhfev.de.

Malteser: Die Malteser leisten sowohl in der Ukraine als auch in den Nachbarländern Hilfe für die Flüchtenden. Die Diözese ruft zu gezielten Sachspenden auf, die bis zum Ende des Jahres haltbar sind: Babynahrung, Milchpulver, Einmalwindeln und Verbandmaterial. Andere Sachspenden können nicht angenommen werden. Die Abgabestellen sind:

In der Schützenstraße 10, Dillingen am Samstag, 5. März, 8.30 bis 14 Uhr und von Montag, 7. März, bis Freitag, 11. März, von 8 bis 13 Uhr.

Im Christgarten 1 in Kicklingen von Samstag, 5. März, bis Donnerstag, 10. März, von 9 bis 18 Uhr.

In der Wittislinger Straße 13a in Dillingen-Hausen von Samstag, 5. März, bis Freitag, 11. März, von 14 bis 19 Uhr.

Geldspenden sind möglich: Malteser Hilfsdienst e. V., IBAN: DE10 3706 0120 1201 2000 12, SWIFT .: GENODED 1PA7, Stichwort: „Ukraine-Hilfe“. Oder online: www.malteser.de.

Privatpersonen: Auch Privatpersonen im Landkreis helfen. Darunter ist Simon Meitinger aus Lauingen , der über die sozialen Medien zu Spenden aufgerufen hat. Innerhalb eines Tages füllte sich die Halle des Fahrzeugaufbereiters. Die Fußballer des FC Lauingen sammeln Spenden, die über eine Sammelstelle/Hilfsorganisation gespendet werden. Organisator ist Sportleiter Haris Tausend . Auch die Kristin Wager , Inhaberin des Lauinger Friseursalons Senft, hat sich eine besondere Aktion einfallen lassen. Eine Woche lang soll der gesamte Erlös zu hundert Prozent an Hilfsorganisationen, die Flüchtlinge aus der Ukraine unterstützen, fließen.

Die Möglichkeiten im Landkreis Dillingen zu spenden, werden aktualisiert. Melden Sie uns gerne weitere Hilfsinitiativen Region mit dem Betreff "Ukraine Hilfe" an redaktion@donau-zeitung.de

Lesen Sie dazu auch