So klappt es mit dem Quarantänebescheid im Landkreis Dillingen

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Dillingen nähert sich am Freitag mit 946,8 der 1000er-Marke. Die Menschen beschäftigen aber vor allem die vielen verschiedenen Regeln. Daher ein Überblick.

Während die Inzidenz im Landkreis Dillingen weiter steigt, beschäftigen viele Menschen die vielen verschiedenen Regeln, daher im Überblick:

Der Quarantänbescheid:

Personen, die für ihren Arbeitgeber einen Absonderungsbescheid (Quarantänebescheid) benötigen (etwa keine Möglichkeit zum Homeoffice), sollen sich beim Dillinger Gesundheitsamt über das Kontaktformular auf der Landkreishomepage unter Angabe des Kontakts und der Quarantänezeiten melden. Der Bescheid wird dann entsprechend der Angaben zum letzten Kontakt erstellt und verschickt.

Das müssen Menschen, die positiv getestet wurden, wissen

Die Ermittlung von Personen, die positiv auf das Virus gemeldet werden, wurde im Gesundheitsamt auf ein elektronisches Abfragesystem umgestellt. Schon bei der Testung sollte deshalb eine E-Mail-Adresse und eine Handynummer angeben werden. So wird vom Gesundheitsamt nach Eingang der Meldung vom Labor eine automatisierte Mail verschickt, in der mit Hilfe eines Programms die Daten der Person abgefragt werden.

Allerdings kann es dabei zu Verzögerungen kommen, wenn hohe Fallzahlen vorliegen. Die Betroffenen werden deshalb gebeten, ihre Kontaktpersonen umgehend selbst zu informieren.

Wie der Kreis Dillingen auf steigenden Zahlen reagiert

Sollte sich das Infektionsgeschehen in der prognostizierten Weise weiter potenzieren und täglich sehr viele Neuinfektionen auftreten, können auch die infizierten Personen nicht mehr persönlich angerufen werden.

Lesen Sie dazu auch

Corona: Wer gilt als enge Kontaktperson? 1 / 5 Zurück Vorwärts Laut Robert-Koch-Institut gilt als enge Kontaktperson zu einem bestätigten COVID-19-Fall bei Vorliegen mindestens einer der folgenden Situationen:

Wer sich mehr als zehn Minuten ohne Abstand (<1,5 Meter) und ohne durchgehend und korrekt getragenen Mund-Nasen-Schutz oder eine FFP2-Maske in der Nähe eines Corona-Positiven befunden hat. Ein adäquater Schutz wäre nur gegeben, wenn beide durchgehend und korrekt Mund-Nasen-Schutz oder FFP2- Maske tragen.

Wer sich mit einem positiven Fall (Gesicht zu Gesicht, Abstand unter 1,5 m, unabhängig von der Gesprächsdauer) ohne adäquaten Schutz oder im direkten Kontakt unterhalten hat,

Wer sich im selben Raum mit wahrscheinlich hoher Konzentration infektiöser Aerosole (etwa bei schlechter Lüftung), unabhängig vom Abstand für länger als zehn Minuten, auch wenn durchgehend und korrekt MNS (Mund-Nasen-Schutz) oder FFP2-Maske getragen wurde mit einem Corona-Fall aufgehalten hat.

Als enge Kontaktperson gelten zudem grundsätzlich alle Personen im gemeinsamen Haushalt.

Der Versand der Isolationsbescheinigungen (Bescheide) erfolgt dann anhand der elektronisch übermittelten Angaben zum Symptombeginn bzw. dem Abstrichdatum.

Alle Kontaktmöglichkeiten zum Gesundheitsamt, relevanten Dokumente und Informationen sind auf der Homepage des Landkreises Dillingen zu finden: www.landkreis-dillingen.de

Die aktuellen Corona-Regeln , Stand 27. Januar 2022

Aufgrund der Beschlüsse im Ministerrat vom 25. Januar hat die Bayerische Staatsregierung die aktuelle Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (15. BayIfSMV) geändert. Im Landkreis Dillingen gelten deshalb seit Donnerstag, 27. Januar, 0 Uhr, folgende Erleichterungen:

Kultur-, Sport und sonstige Veranstaltungen

• Die Kapazitätsbeschränkungen für Kultur-, Sport- und vergleichbare Veranstaltungen werden angepasst. Die Kapazität darf, vorbehaltlich einer auf Abstandswahrung ausgelegten Sitzplatzbelegung, künftig zu 50 Prozent ausgelastet werden.

• Bei großen überregionalen Sport-, Kultur- und vergleichbaren Veranstaltungen können Zuschauerkapazitäten bis zu 25 Prozent genutzt werden. Es gilt eine absolute Personenobergrenze von maximal 10.000 Zuschauern auf festen Sitzplätzen.

Das sollten Fahrlehrer und ihrer Schüler und Schülerinnen jetzt wissen

Jugendarbeit

• Mit Blick auf enge Kontrollpraxis an den Schulen können minderjährige Schülerinnen und Schüler, die in der Schule regelmäßig getestet werden, künftig generell auch ohne Impfung oder weiteren Test zur außerschulischen Bildung im Rahmen der Jugendarbeit zugelassen werden.

Ladengeschäfte mit Kundenverkehr

• Die bisher aufgrund einer Entscheidung des BayVGH ausgesetzte Zugangsbeschränkung 2G für Ladengeschäfte wird nunmehr aufgehoben. Es gilt jedoch weiterhin für Kunden eine strenge FFP2-Maskenpflicht und eine Begrenzung der zulässigen Kundenzahl (sog. 10qm-Regel).

Prüfungen, Meisterkurse und Fahrschulbereich

• Diese sind nunmehr nach 3G zugänglich ( Corona-Chaos bei Fahrstunden und Prüfungen im Kreis Dillingen)

PCR-Test

• Soweit bislang in der 15. BayIfSMV die Vorlage eines negativen PCR-Tests erforderlich ist (etwa bei 2G für Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können), genügt künftig ein negativer Antigentest.

Regionale Hotspotregelung

• Die in der 15. BayIfSMV vorgesehene Verschärfung für Landkreise mit einer Sieben-Tage-Inzidenz über 1000 (landkreisbezogener Lockdown) bleibt bis einschließlich 9. Februar ausgesetzt.

Das sagt der Dillinger Landrat

Landrat Leo Schrell verknüpft mit den aktuellen Erleichterungen bei den Corona-Maßnahmen die Bitte an alle Bürgerinnen und Bürger im Landkreis, weiterhin alle „Corona-Regeln“ und insbesondere die Regelungen zur Kontaktbeschränkung und zum Tragen der FFP-2-Maske unbedingt einzuhalten.

„Nachdem durch die Omikron-Variante aktuell Fallzahlen in bisher ungeahnter Höhe auftreten und mit weiter rasant steigenden Infektionszahlen gerechnet werden muss, ist die Kontaktbeschränkung und die FFP-2-Maske für den Einzelnen nach wie vor ein probates Mittel, um sich vor Ansteckung zu schützen..

Daneben sollten alle Personen, die noch nicht oder nur ein oder zwei Mal geimpft sind, baldmöglichst bei ihrem Hausarzt oder beim Impfzentrum einen Termin für die Auffrischimpfung (sog. Boosterung) vereinbaren, um im Falle einer Ansteckung das Risiko eines schweren Verlaufs zu minimieren“, betont der Landrat. (pm)

Wo man sich im Landkreis Dillingen jetzt unkompliziert gegen das Coronavirus impfen lassen kann, lesen Sie hier.

Der nächste Kinderimpftag im Landkreis Dillingen

Am Samstag, 29. Januar 2022, bietet das Impfzentrum des Landkreises Dillingen in der Brenzhalle in Gundelfingen a.d.Donau einen weiteren Kinderimpftag mit Erstimpfungen für Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren an.

Zusätzlich werden am Sonntag, 30. Januar 2022, die nächsten Zweitimpfungen für die Kinder des Kinderimpftages vom 02. Januar 2022 angeboten. Jedes dieser Kinder kann am 30. Januar 2022 zur selben Uhrzeit seine Zweitimpfung erhalten, wie es am 02. Januar 2022 erstmals geimpft wurde. Eine gesonderte Benachrichtigung dazu erfolgt nicht mehr.

Die Terminbuchungen für Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren erfolgen für den 29. Januar 2022 nach folgender bewährter Verfahrensweise:

Im ersten Schritt müssen die Eltern/Erziehungsberechtigten ihre Kinder, die geimpft werden sollen, im Bayerischen Impfportal https://impfzentren.bayern/citizen/ registrieren und dort auch eine E-Mail oder Handynummer für die spätere Termininfo hinterlegen.

Im zweiten Schritt ist per E-Mail an Kinderimpfungen@ecolog-international.com ein Impftermin für die Fünf- bis Elfjährigen unter Angabe von Namen, Vornamen, Geburtsdatum, Telefonnummer und Adresse zu beantragen.

für die Fünf- bis Elfjährigen unter Angabe von Namen, Vornamen, Geburtsdatum, Telefonnummer und Adresse zu beantragen. Wenn eine Terminzuteilung möglich ist, wird über die bei der Registrierung angegebene E-Mailadresse ein Impftermin mitgeteilt. Es ist leider nicht möglich, diesen Impftermin zu verschieben.

Geht keine E-Mail oder SMS mit einer Terminzuteilung nach der Beantragung eines Impftermins zu, kann auch keine Impfung am 29. Januar erfolgen.

Die Kinderimpfungen sind nur in Begleitung von mindestens einem Erziehungsberechtigten möglich. Begleitet bei zwei vorhandenen Erziehungsberechtigten nur einer das Kind bei der Impfung, muss das Einverständnis des nicht anwesenden weiteren Erziehungsberechtigten vorliegen. Hierfür kann die „Einwilligungserklärung“ bei https://www.landkreis-dillingen.de/anamnese-und-einwilligungserklaerung-mrna-impfstoff-2 genutzt werden.

Weitere Detailinformationen zu den Kinderimpfungen können der Internetseite www.landkreis-dillingen.de unter der Rubrik „Kinderimpftage“ entnommen werden.

Die ausgefüllt mitzubringenden Unterlagen sind unter https://www.landkreis-dillingen.de -Formulare zur Schutzimpfung gegen Covid-19- abrufbar. Alle weiteren Informationen zur Schutzimpfung finden sich auf der Homepage des Landkreises unter https://www.landkreis-dillingen.de/ Corona-Impfung im Landkreis Dillingen.

Es wird noch weitere Angebote für Kinderimpfungen geben. Die Termine werden auf den Internetseiten des Landratsamtes und über die Medien bekanntgemacht.