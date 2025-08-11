So können Freiwillige von der Ehrenamtskarte im Landkreis Dillingen profitieren

Ehrenamtliches Engagement ist ein wesentlicher Baustein der Gesellschaft und leistet einen wertvollen Beitrag zum Gemeinwohl. Als Anerkennung und Wertschätzung für den großen ehrenamtlichen Einsatz vieler Menschen in sozialen, karitativen, kirchlichen und sportlichen Bereichen sowie bei Hilfsorganisationen hat der Landkreis Dillingen die Bayerische Ehrenamtskarte eingeführt. „Ehrenamtliches Engagement entsteht und lebt vor Ort. Zahlreiche Menschen opfern, oftmals über viele Jahre hinweg, ihre Freizeit, um das örtliche Leben in den Vereinen, Verbänden und Organisationen zu bereichern und zu bewahren. Ohne den herausragenden ehrenamtlichen freiwilligen Einsatz dieser Menschen würde unsere Gesellschaft nicht funktionieren“, wird Landrat Markus Müller in einer Pressemitteilung zitiert. Besonders freue sich der Landrat über die hohe Akzeptanz der Bayerischen Ehrenamtskarte bei den Bürgerinnen und Bürgern. So konnten mittlerweile bereits über 3000 Ehrenamtskarten seitens der Landkreisverwaltung ausgestellt werden.

40 Akzeptanzstellen gibt es im Landkreis Dillingen

Mit der Bayerischen Ehrenamtskarte erhalten die Inhaber bei 40 regionalen und lokalen Einrichtungen, Geschäften und Gastronomen Vergünstigungen. Des Weiteren können die Inhaber der Karte auch die Einrichtungen des Freistaates Bayern, wie beispielsweise die Ausstellungen auf Schloss Höchstädt, die Museen und die Schifffahrtsbetriebe, zu vergünstigten Konditionen nutzen. Gestärkt wird die Ehrenamtskarte auch von rund 6000 überregionalen Akzeptanzstellen in ganz Bayern. Zudem haben die Karteninhaber die Möglichkeit, ganzjährig an Gewinnspielen, die vom Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales veranstaltet werden, teilzunehmen.

Anträge für die Karten können bei der Landkreisverwaltung gestellt werden. Die Formulare, die Anspruchsvoraussetzungen sowie die regionalen Akzeptanzstellen sind auf der Internetseite des Landkreises Dillingen www.landkreis-dillingen.de unter der Rubrik „Landkreis & Bürgerservice - Bayerische Ehrenamtskarte“ erhältlich. Zudem steht im Landratsamt das Agenda21-Büro für Firmen und Geschäfte, die sich künftig als Akzeptanzstelle am Projekt beteiligen wollen, sowie für weitere Fragen zur Verfügung: Ansprechpartnerin ist Astrid Wanek, 09071/51-283, Astrid.Wanek@landratsamt.dillingen.de. (AZ)