Landkreis Dillingen

vor 18 Min.

So kommt das E-Rezept im Landkreis Dillingen an

Plus Ab 1. Januar 2024 müssen Ärzte Medikamente per elektronischem Rezept verordnen. Apotheken im Landkreis wenden es schon seit einiger Zeit an. Nicht alles läuft schon reibungslos.

Von Christina Brummer Artikel anhören Shape

Alles schnieft und schnäuzt. Auch bei uns im Landkreis Dillingen. Wie passend, dass es im Gesundheitswesen zum neuen Jahr eine kleine Revolution geben wird. Der rote Zettel, den man von Arzt oder Ärztin ausgehändigt bekam, soll ab 1. Januar vollständig verschwinden. Schon jetzt werden deshalb elektronische Rezepte (E-Rezepte) ausgestellt. In den Apotheken im Kreis Dillingen ist man gut vorbereitet. Apotheker erwarten jedoch auch, dass im kommenden Jahr nicht alles rund läuft.

Vieles läuft im Gesundheitswesen noch mit angestaubter Technik. Das Faxgerät ist in einigen Praxen noch wichtiges Kommunikationsmittel. Und auch beim Verordnen von Medikamenten war lange Zeit das Papier Maß aller Dinge. Mit dem E-Rezept soll sich das ändern. Zum 1. Januar müssen Arztpraxen es verpflichtend ausstellen. Das heißt, die Praxis speichert das Rezept digital auf der elektronischen Gesundheitskarte des Patienten. Alternativ können die Rezepte in der E-Rezept-App zur Apotheke tragen.

