Landkreis Dillingen

vor 23 Min.

"So leicht geben wir Ukrainer unser Land nicht auf"

Plus Ein Dirigent aus der Ukraine, der jahrelang den Höchstädter Donauklang leitete und eine Frau, die jahrzehntelang junge Menschen von dort nach Deutschland holte - beide sind in großer Sorge.

Von Cordula Homan

"Heute morgen sind wir im Krieg aufgewacht", sagt Vasyl Zakopets am Donnerstag Vormittag. Der Ukrainer, der früher die Musikkapelle Donauklang Höchstädt-Blindheim leitete und inzwischen unter anderem die Mertinger Blaskapelle, war zuletzt vor einem Jahr in seiner Heimat. Seit Russland am Donnerstag die Ukraine bombardiert, sei er besorgt. "Es ist weniger Panik, sondern Sprachlosigkeit", sagte Zakopets am Telefon.

