So reagieren Beobachter auf die Wahl von Markus Müller zum neuen Dillinger Landrat

Plus Eine ist „überglücklich“, die CSU spricht von „übler Verleumdung“. Und eine Grünen-Kreisrätin ist überzeugt: „Wir werden streiten.“

Eindeutiger können Signale gar nicht sein. Während der vordere Teil des Saals, in dem überwiegend die Anhängerinnen und Anhänger von Markus Müller stehen, jubelt und applaudiert, schaut man im hinteren Teil vor allem in betrübte Gesichter der CSU und Jungen Union. Viele klatschen dem neuen Landrat nur zögerlich Beifall – wenn überhaupt. Monate des Wahlkampfs liegen hinter allen Beteiligten. Entsprechend emotional wird das Ergebnis aufgenommen.