Brotprüfer haben getestet: So schmeckt das leckerste Brot in Nordschwaben

Semmel, Brezeln und Co. wurden vom offiziellen Prüfer des Deutschen Brotinstituts genau unter die Lupe genommen. Wer sich der Bewertung alles gestellt hat.

Die unterschiedlichsten Semmeln und Brote, mit Körnern oder ohne, liegen vor Manfred Stiefel. Dazu Brezen. Es duftet herrlich nach den frischen Backwaren, die, je nachdem, wer sie gemacht hat, heller oder dunkler sind. Außerdem unterscheiden sie sich in Größe und Form. Die Bäckerinnung Nordschwaben hat den Prüfer des Deutschen Brotinstituts in die Berufsschule Höchstädt eingeladen. Und die Bäckermeister und die Bäckermeisterin, die sich mit ihrer Ware der Prüfung stellen, freuen sich am Ende, dass sie die entsprechenden Urkunden bekommen. 28-mal vergibt der Brotprüfer 100 Punkte und damit "sehr gut", 21-mal "gut", viele davon mit 98 Punkten. Nur ein Brot entsprach mit weniger als 90 Punkten nicht seinen Anforderungen. Denn Stiefel entging kein Detail – Geschmack, Geruch, Aussehen und Konsistenz des Backwerks wurden genau geprüft.

Sieben Betriebe aus den nordschwäbischen Landkreisen wurden geprüft

"Es gibt Brezen, die kann man nach sechs Stunden noch ohne Qualitätsverlust essen, andere sind schon nach zwei Stunden tot", sind sich Stiefel und auch Stefan Götz, Bäcker in Tapfheim, einig. Letzterer hat seine Kaisersemmeln, Dinkelsemmeln und Brezen, das Tiroler Bergbauernbrot, die Dinkelmalzkruste und den Josephuslaib gebracht. Die Bäckerei Gruber aus Maihingen reichte auch Hefezöpfe, Kurkuma- und Sauerkrautbrot ein. Die Nördlinger Bäckereien Diethei und Haußer aus Nördlingen, die Bäckereien Heinrich aus Donaumünster, Wagner aus Zusamaltheim und Seeßle aus Bächingen punkteten ebenfalls mit der Qualität ihrer vielfältigen Produkte, zu denen traditionelle Sorten ebenso wie neue gehören.

Zwei Tage hatte sich Stiefel genommen, um mit Sorgfalt alle Einreichungen der sieben Handwerksbetriebe aus den Landkreisen Dillingen und Donau-Ries testen zu können. Am liebsten sind dem Prüfer übrigens roggenhaltige Brote. Und: "Ein frisches Baguette zu Antipasti ist ein Traum", schwärmt er. "Das ist das Schöne am Brot, dass es so viele Varianten gibt und man sich immer das Passende heraussuchen kann."

Die Brotprüfung ist auch eine Motivation für die Bäcker-Azubis in Höchstädt

Wenn aber etwas übrig bleibt vom Semmel- und Brezeneinkauf – wie schmecken die auch noch tags darauf? "Am besten gibt man sie in eine Plastiktüte und backt sie am nächsten Tag kurz auf", rät Bäckermeister Götz. Im Ofen oder mit dem Toaster, nicht zu lange, damit sie außen knusprig und innen weich sind. "Dann muss man sie aber sofort essen", fügt er hinzu.

Schulleiter Gerhard Weiß freut sich, dass die Brotprüfung in der Berufsschule Höchstädt stattfindet, denn so bekommen auch die Schüler und Schülerinnen mit, nach welchen Kriterien die Lebensmittel beurteilt werden. Dass es wichtig ist, der Öffentlichkeit zu zeigen, wie qualitativ hochwertig die regionalen Handwerksbäcker produzieren, bestätigt Christoph Schweyer, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Nordschwaben. Nicht nur einmal, sondern regelmäßig, Jahr für Jahr. "Außerdem bekomme ich Feedback, ob ich was verbessern kann", ergänzt Stefan Götz. (AZ)

Lesen Sie dazu auch