So schmeckt der perfekte Stollen für Weihnachten

Bäcker aus den Landkreisen Donau-Ries und Dillingen stellen sich dem Urteil von Prüfer Manfred Stiefel in Höchstädt. Welches Gebäck besonders überzeugt.

Genussvoll beißt Manfred Stiefel in eine Scheibe des Butterstollens. Das ist der Klassiker, ist sich der Tester vom Deutschen Brotinstitut mit den Bäckermeistern einig, bei der Stollenprüfung in der Berufsschule Höchstädt. „Stollen backen ist eine alte Tradition, das Gebäck steigert die Vorfreude auf Weihnachten“, betont Obermeister Rupert Diethei von der Bäckerinnung Nordschwaben. Sein Stellvertreter Andreas Haußer hat sogar eine Kundschaft, die vor 25 Jahren nach Berlin gezogen ist und sich jedes Jahr ein Päckchen zuschicken lässt. Der Nördlinger hat auch seine Lebkuchen mitgebracht, die den Prüfer voll überzeugen.

Offen für Variationen des Klassikers

Manfred Stiefel ist offen für Variationen: „Nicht jeder mag Rosinen, Zitronat und Orangeat im Stollen. Bei den Zutaten sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt.“ Das merkt er auch bei den insgesamt 24 Proben, die er kosten und sein Urteil darüber fällen darf. Das Ergebnis ist auf der Seite des Deutschen Brotinstituts zu finden. An diesem Tag darf er auch Christstollen probieren, bei denen mehr Margarine als Butter verwendet wird. Neben den allseits bekannten Quark-, Nuss- Frucht-, Marzipan-, Mohn- und Mandelstollen von den Bäckereien Haußer und Diethei in Nördlingen sowie Seeßle in Bächingen findet sich beispielsweise auch ein Kirsch-Karotten-Schoko-Stollen, den die Bäckerei Gruber aus Maihingen unter anderem eingereicht hat.

13 überzeugen den Tester vollkommen und bekommen die Note „sehr gut“. Zehn der eingereichten Stollen werden mit „gut“ prämiert. Neben dem Geschmack achtet Stiefel ebenfalls auf das Aussehen. Sind die Nuss- und Mohnstollen schön gewickelt? Wie ist die Struktur und wie saftig ist der Stollen? Auch das Backen ist eine Gratwanderung, wie der Prüfer betont. „Ist er zu lang im Ofen, wird er trocken - wird er zu früh rausgenommen, wird der Stollen speckig“, stellt Stiefel klar.

Auf dem Lehrplan in Höchstädt

Das erklärt Magnus Langenmaier Jahr für Jahr auch seinen Schülern in der Berufsschule Höchstädt, wenn sie dieses Thema in der zehnten Klasse auf dem Lehrplan haben. „Wichtig sind lange Ruhezeiten und dass viel Flüssigkeit in den Früchten ist, weshalb die bis zu 24 Stunden lang in Milch, Wasser oder Rum eingelegt werden“, nennt der Lehrer zwei wichtige Regeln, die zur bewährten handwerklichen Verarbeitung gehören. Immerhin soll der Stollen lange saftig bleiben. Innungs-Obermeister Diethei ist es wichtig, dass sie sich als Handwerker mit ihren Spezialitäten von der industriell gefertigten Massenware abheben. (AZ)

