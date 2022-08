Mit ihren Kreationen schmeckt der Sommer im Landkreis Dillingen noch süßer

Plus Lecker! Im neuen Zuckerguss-Heft gibt es Rezepte, die die heißen Sommertage versüßen. Auch viele Bäckerinnen aus dem Kreis Dillingen sind dabei. Ihre Tipps.

Backen bei über 30 Grad Celsius? Auf jeden Fall! Denn dank unserer fleißigen Hobby-Bäckerinnen müssen wir auch im Sommer nicht auf leckere Kuchen, Torten und Co. verzichten. Davon kann man sich im neuen "Zuckerguss"-Spezialheft überzeugen. Passend zum Sommer liegt der Fokus auf "Sommerlichen Leckereien" und sogenannten "No-bake-Torten". Aber was ist das eigentlich?