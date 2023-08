So sehen erfolgreiche Schulpartnerschaften in der Region aus

Bei einem IHK-Wettbewerb belegt eine Schule aus dem Kreis Dillingen den zweiten Platz. Die besten Projekte sind nun vorgestellt worden.

Gemeinsam gegen den Fachkräftemangel – und das mit viel Erfolg: Seit vielen Jahren haben die Hans-Leipelt-Schule in Donauwörth und die Sigel GmbH Mertingen eine IHK-Schulpartnerschaft. Diese Kooperation wurde von der IHK Schwaben nun zur besten Schulpartnerschaft Bayerisch-Schwabens gewählt. Der zweite Platz bei dem schwabenweiten Wettbewerb, der zum zehnten Jubiläum des IHK-Projekts veranstaltet wurde, ging ebenfalls nach Nordschwaben: an das Johann-Michael-Sailer-Gymnasium in Dillingen, das seit 2016 mit der Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH zusammenarbeitet. Bei einer Feierstunde im Haus der Wirtschaft in Dillingen wurden die besten Projekte vorgestellt und ausgezeichnet.

43 Partnerschaften in der Region

„Die IHK-Schulpartnerschaften sind ein wunderbares Mittel, um Unternehmen und Schulen zusammenzubringen und dem Fachkräftemangel aktiv zu begegnen“, sagt Martin Döring, Vorsitzender des IHK-Berufsbildungsausschusses. Mit verschiedenen Aktionen und Projekten unterstützen die Unternehmen Jugendliche an weiterführenden Schulen bei der Berufsorientierung, gewähren Einblicke in die Arbeitswelt und in Berufsbilder und knüpfen im Gegenzug früh Kontakte zu den potenziellen Auszubildenden von morgen. „Die Einführung der IHK-Schulpartnerschaften lässt sich als weitsichtig beschreiben“, so Döring.

Die erste Schulpartnerschaft vermittelte die IHK Schwaben bereits im Jahr 2013. Seitdem sind über 380 Kooperationen entstanden. In Nordschwaben gibt es 43 IHK-Schulpartnerschaften. Die IHK Schwaben ist dabei Wegbereiter, um IHK-Ausbildungsbetriebe aus Produktion, Handel und Dienstleistungen mit den weiterführenden Schulen in Bayerisch-Schwaben zusammenzubringen. Zum zehnjährigen Bestehen des Projektes hatte die IHK Schwaben den Wettbewerb ausgeschrieben, der mit 3000 Euro dotiert war.

Wasser-Wisser aus Dillingen und Höchstädt

Den zweiten Platz belegte die Kooperation von Grünbeck mit dem Johann-Michael-Sailer-Gymnasium. Dafür erhielt die Schule einen Geldpreis in Höhe von 2000 Euro. Unter dem Motto „Werde Wasser-Wisser“ gab es seit 2016 mehrere Teilprojekte. Unter anderem wurde ein Gesellschaftsspiel für Grundschüler und -schülerinnen entwickelt, das inzwischen 1500 mal professionell produziert wurde. Auch hier wurden Kompetenzen in Teamarbeit und Projektmanagement vermittelt. Zudem informiert Grünbeck im Rahmen der Schulpartnerschaft über die Ausbildungsberufe und dualen Studiengänge des Unternehmens und bot einwöchige Betriebspraktika an. „Die IHK-Schulpartnerschaften machen Berufe erlebbar und helfen den Schülerinnen und Schülern, sich näher kennenzulernen. Eine Woche Erfahrung hilft mehr als ein Gespräch“, sagt Sandra Stricker, Prokuristin bei Grünbeck. (AZ)

