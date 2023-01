So soll der öffentliche Nahverkehr im Kreis Dillingen besser werden

Plus Landrat Markus Müller und Vertreter der Dillinger Kreisgruppe des Bund Naturschutz tauschen sich aus. Es geht auch um Photovoltaik und E-Mobilität.

Zu einem Meinungsaustausch hat sich Landrat Markus Müller mit Vertretern der Kreisgruppe Dillingen des Bund Naturschutz (BN) getroffen. Dabei standen neben der Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) im Landkreis vor allem Themen der Nachhaltigkeit im Mittelpunkt des Dialogs.