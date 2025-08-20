So viel KfW-Geld floss im ersten Halbjahr in den Landkreis Dillingen

23,3 Millionen Euro an KfW-Krediten flossen im ersten Halbjahr in den Landkreis Dillingen. Das teilt der SPD-Bundestagsabgeordnete Christoph Schmid mit. Das Geld stammt aus Anträgen im Rahmen verschiedener Förderprogramme.

„Auch im ersten Halbjahr 2025 wurden wieder zahlreiche Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen mit zinsgünstigen Krediten beim Wohnungsbau, Sanierungsmaßnahmen und insbesondere Maßnahmen im Bereich Energie unterstützt“, freut sich der SPD-Bundestagsabgeordnete Schmid. Besonders erfreulich sei, dass sowohl die Zahl der geförderten Projekte als auch die Fördersumme im Vergleich zum ersten Halbjahr 2024 gestiegen sei. „Sorge bereitet mir allerdings der Rückgang bei der Förderung von Wohneigentum für Familien, ich hoffe, dass diese Delle rasch ausgeglichen wird“, so Schmid in seiner Pressemitteilung.

KfW-Förderzusagen im Landkreis Dillingen steigen im Vergleich zu 2024 deutlich an

Trotzdem sei die KfW-Bankengruppe weiterhin ein wichtiger Partner, wenn es um die Finanzierung von Wohneigentum, aber insbesondere auch Sanierungsmaßnahmen und Heizungsumrüstung, gehe. „Ebenso profitieren Unternehmen und Kommunen, wenn auch im geringeren Umfang.“

Die Zahlen im Einzelnen für den Landkreis Dillingen im ersten Halbjahr: Über die Mittelstandsbank wurden 23 Maßnahmen mit 7,1 Millionen Euro gefördert (2024: 0,8 Millionen Euro). Hierunter fallen unter anderem Kredite für Digitalisierungsmaßnahmen, aber auch KfW-Förderprogramme zu Energieeffizienz und erneuerbaren Energien in Unternehmen. Private erhielten in der Summe 16,1 Millionen Kredit- bzw. Förderzusagen, eine Steigerung von knapp zehn Millionen Euro im Vergleich zum ersten Halbjahr 2024 (6,9 Millionen Euro). Davon entfielen 31 Maßnahmen (3,1 Millionen Euro) auf den Bereich Wohnen & Leben (2024: 69 Maßnahmen, 2,5 Millionen Euro) und 440 Maßnahmen (13 Millionen Euro) auf den Bereich Energie (2024: 126 Maßnahmen, 4,4 Millionen Euro). (AZ)