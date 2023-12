Landkreis Dillingen

So viele Geflüchtete leben in den Städten und Gemeinden im Landkreis

Zwischen den Orten Buttenwiesen und Lauterbach wurde im November die Flüchtlingshalle in Nähe der Riedblickhalle aufgestellt. In der Gemeinde gab es keine Protestaktionen gegen die Einrichtung.

Plus Immer wieder hat der Dillinger Landrat an die Gemeinden appelliert, nach Unterkünften zu suchen. Derzeit leben 3300 Geflüchtete hier - wo genau, zeigt unsere Grafik.

Von Christina Brummer

In Bayern suchen Landkreise verschiedene Wege, um Geflüchtete unterzubringen. Auf einem Hotelschiff, in Impfzentren und Turnhallen kamen Menschen aus der Ukraine, aus der Türkei, aus Afghanistan und anderen Ländern bisher unter. Der Fürstenfeldbrucker Landrat und Präsident des bayerischen Landkreistags, Thomas Karmasin, hat nun öffentlichkeitswirksam ein Zelt direkt vor das Fürstenfeldbrucker Landratsamt gesetzt. Nicht nur dort hat man angesichts hoher Zuweisungszahlen dringend Plätze gesucht. Auch im Kreis Dillingen lautete die Ankündigung noch kürzlich, dass pro Woche 30 Personen kommen könnten, die dann eine Bleibe brauchen. Die mögliche Aufstellung eines weiteren Zelts in Holzheim spaltet nun die dortige Bevölkerung. Eine Entscheidung, ob das Zelt aufgestellt wird, wird aber erst in einigen Wochen fallen, wie Landrat Markus Müller unserer Redaktion gesagt hat.

75 Prozent der Geflüchteten sind in den Städten untergebracht

Rund 300 Menschen haben am Samstag vor zwei Wochen in Holzheim demonstriert. Sie kündigten an, ab sofort jeden Samstag protestieren zu wollen. Aus Sicht von Landrat Markus Müller sei das auch das Recht eines und einer jeden in diesem Land. Die Stimmung in der Region bezeichnet Müller als "angespannt", vor allem bei den sehr betroffenen Gemeinden. Die Verteilung der Geflüchteten müssen die Landkreise organisieren. Das sieht momentan so aus, dass in den Städten im Landkreis die meisten Flüchtlinge leben. In Dillingen, Lauingen, Höchstädt, Wertingen und Gundelfingen leben laut den Zahlen des Landratsamts zusammengenommen rund 75 Prozent der 3348 Geflüchteten. Doch innerhalb der Städte ist die Zahl der aufgenommenen Menschen auch sehr unterschiedlich verteilt. In Wertingen etwa leben 188 Geflüchtete, die damit einen Anteil von 1,97 Prozent an der Gesamtbevölkerung ausmachen. Dort entsteht jedoch gerade eine Halle für bis zu 120 Menschen. In Dillingen leben derzeit 1134 Geflüchtete, das entspricht einem Anteil von 5,69 Prozent der Gesamtbevölkerung. In Lauingen sind es 643 Menschen (Anteil 5,63 Prozent).

