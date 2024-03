So wird das Wetter an Ostern im Landkreis Dillingen

Ob die Eiersuche im Freien stattfinden kann oder der Osterhase die Geschenke doch hinter dem Sofa verstecken muss, das weiß unser Lauinger Experte Benjamin Grimm.

Ei, ei, ei - was war das für ein wechselhaftes und teils eisiges Wetter in den vergangenen Tagen. Dabei ist noch nicht April - der ja bekanntlich macht, was er will. Zumindest, wenn man alten Weisheiten glaubt. Unser Lauinger Wetterfrosch Benjamin Grimm setzt dabei mehr auf Zahlen, Fakten und Aufzeichnungen. Weniger auf alte Bauernregeln und Sprüche. Er hat ganz aktuell am Karfreitag für unsere Zeitung, und damit für Sie, liebe Leserinnen und Leser, die Wetterprognosen für den Landkreis Dillingen angeschaut. Er verrät uns, ob die Ostereiersuche am Sonntagmorgen draußen oder drinnen sinnvoll ist, ob eine Radtour am Ostersamstag mehr Spaß machen wird als etwa Montag und er hat sogar noch einen Tipp, wie man schnell und naturfreundlich ein Osternest basteln kann - oder? "Bei mir gab es immer ein Nest aus Moos. Drumherum ein paar Zweige von Fichte und gut ist", sagt Grimm lachend.

Bis zu 20 Grad? Bestes Wetter an Oster im Landkreis Dillingen möglich

Gute Laune macht auch seine Aussicht für das lange Osterwochenende. Denn laut dem Lauinger sollen vor allem der Karsamstag und Ostersonntag "recht freundlich und recht mild" werden. Und wenn die Sonne durchkommt, auch recht warm. Temperaturen um 20 Grad sollten möglich sein - je nach Sonnenschein. Aber was heißt das genau? Grimm gibt zu bedenken, dass die nächsten Tage auch Saharastaub und Föhn angesagt sind. Bedeutet, dass die scheinbar tollen Wetteraussichten auch große Unsicherheiten mit sich bringen. Die Wetter-Modelle tun sich extrem schwer, erklärt er weiter. "Eine riesige Saharastaub-Wolke macht sich von Nordafrika auf den Weg zu uns. Ein weiterer Mitspieler ist Föhn. Was ich jetzt schon sagen kann: Wer sich über das Wochenende in den Nordalpen aufhält, sollte über Sturm und teils orkanartige Böen in höheren Gebieten nicht überrascht und darauf vorbereitet sein", so Benjamin Grimm weiter.

Aber wie schaut es jetzt mit der Eiersuche im Garten aus? "Von Samstag auf Sonntagnacht könnte uns ein kleiner Tiefausläufer mit etwas Regen streifen. Der sollte sich aber zum Eiersuchen Sonntag früh wieder verzogen haben. So wird auch der Ostersonntag ein trockener, freundlicher und nochmals warmer Tag - inklusive Sahrastaub", erklärt der Lauinger. Am Ostermontag schaue es dann schon wieder komplett anders aus. Der Föhn in den Alpen bricht zusammen und es kommt zu einer Wetterumstellung. So wird es dann zunehmend unbeständiger und auch im Landkreis Dillingen windig. Zudem müssen wir mit Niederschlägen bei nur noch 10 bis 13 Grad rechnen. Aber: Wer will und es plant, der könne am Wochenende beruhigt auch angrillen, sagt Grimm schmunzelnd.

Es gibt keine Mittagshitze

Übrigens, nicht zu vergessen: Am Wochenende wird auch die Zeit umgestellt. In der Osternacht wird die Uhr um eine Stunde nach vorn gedreht. Was das mit dem Wetter zu tun hat? Grimm: "Da es jetzt ja wieder täglich länger hell bleibt, werden die Tageshöchsttemperaturen in der Sommerzeit erst zwischen 16 und 18 Uhr registriert. Das mit der Mittagshitze ist Aberglaube." Statistik sticht alte Weisheiten eben aus.

