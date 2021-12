So wird das Wetter an Silvester im Kreis Dillingen

Ganz schön warm: Benjamin Grimm sagt für Silvester laue Temperaturen und Sonne voraus. Nicht das einzige Wetterphänomen, das es 2021 im Landkreis Dillingen gab. Unter anderem: 1798 Sonnenstunden.

Das wohl meist diskutierte Thema – neben Corona – ist das Wetter. Oder anders: Über das Wetter kann man immer mit jedem reden. Dem einen ist es zu warm, dem anderen zu kalt. Manche mögen Regen und Gewitter, wieder andere brüten am liebsten bei 30 Grad im Schatten. Alle haben sie eines gemeinsam: Das Wetter kann es nie allen recht machen.

Wobei. Benjamin Grimm klagt selten über das Wetter. Im Gegenteil. Für ihn sind die täglichen Beobachtungen und Veränderungen eine große Leidenschaft. Deshalb ist er der Wetterfrosch unserer Zeitung und sagt regelmäßig die Temperaturen für das folgende Wochenende voraus.

Der Wetterbeobachter meint: Tagsüber wird erstmal keiner frieren

Und so weiß er auch: An Silvester kommen im Landkreis Dillingen dieses Jahr regelrecht Frühlingsgefühle auf. Grimm: „Am 31. Dezember und am 1. Januar bekommen wir recht schöne Tage. Tagsüber gibt es Temperaturen zwischen zehn und zwölf Grad. Beim Jahreswechsel sind die Temperaturen nachts zwischen sechs und acht Grad. Es wird also keiner frieren.“ Unser Wetterbeobachter sagt vor allem trockene Tage voraus, „und auch die Sonne kommt mal raus“. Und das mitten im Winter. Doch das ist längst nicht das einzige Wetterphänomen, das der Ellerbacher die vergangenen zwölf Monate beobachtet hat.

Können Sie sagen, welches der kälteste Tag des Jahres im Landkreis Dillingen war?

Der kälteste Tag zeigte wieder mal, dass bei uns im Landkreis Dillingen der Winter oft erst im Februar noch mal richtig Fahrt aufnimmt. Am 12. Februar startete eine viertägige „Kältewelle“ mit täglichen Tiefstwerten unter Minus zehn Grad Celsius. Bei einer landkreisweiten Schneedecke von circa zehn Zentimetern wurden am Morgen des 12. Februar folgende Tiefstwerte gemessen: Bachhagel: minus 18,3 Grad, Frauenriedhausen: minus 17,7 Grad und Fristingen: minus 16,9 Grad.

Und genau das Gegenteil: Wann war es 2021 besonders warm?

Auffallend ist, dass die höchsten Temperaturen in 2021 bereits im Juni gemessen wurden. Als Spitzenreiter zeigte sich am 18. Juni die Wetterstation Frauenriedhausen mit 32,2 Grad gefolgt von Fristingen und Bachhagel jeweils mit 31,3 Grad. In Ellerbach waren es an diesem heißesten Tag 2021 handgemessene 31,0 Grad (lacht).

2021 schien eindeutig zu selten die Sonne - oder?

Wie sah es in Sachen Regen aus?

Durch reichlich Niederschlag im Sommer, brachte uns das Jahr 2021 in Sachen Niederschläge ein überaus durchschnittliches Jahr, teilweise etwas mehr im Vergleich zum langjährigen Mittel der letzten 30 Jahre. Folgende Niederschlagsmengen landeten quer durch den Landkreis dieses Jahr in den Messpötten Ellerbach: 898 Millimeter Niederschlag, Wertingen: 830, Fristingen: 820, Syrgenstein: 780, Bachhagel: 725, Frauenriedhausen: 715, Bissingen: 725 (Stand: 29.12.21).

Benjamin Grimm

Somit waren Teile vom Kesseltal die trockenste beziehungsweise der südlichste Landkreis im Naturpark Augsburg-Westliche Wälder rund um den Aschberg die niederschlagreichste Region.

Wie viel Sonne gab es im Kreis Dillingen 2021? Gefühlt ist es ja immer zu wenig.

Einen Anhaltspunkt von Sonnenstunden liefert die Wetterstation in Frauenriedhausen. Dort wurden in Summe 1798 Stunden Sonne registriert. In höheren Lagen des Landkreises waren es vielleicht noch ein paar mehr. Hier lichtet sich bei Nebellagen die Suppe bekannterweise etwas früher.

Und wie wir das Wetter im Dillinger Land 2022?

Wie würden Sie das Wetter insgesamt in der Region vergangenes Jahr beurteilen?

Trotz des für viele verregneten Sommers war es ein durchschnittliches Wetterjahr. Eigentlich ein Atemzug für unsere Natur. Die prägenden Ereignisse waren natürlich das Starkregenereignis mit Überschwemmungen in und rund um Wertingen am 6. Juni. Am 11. Juli gab es zusätzlich ein weiteres Starkregenereignis, wenn auch in kleinerem Ausmaß. Dieses Mal traf es hauptsächlich Kesselostheim. Somit wurde nach 2020 in Syrgenstein dieses Jahr der Landkreis erneut lokal durch solche Unwetter getroffen. Und, wahrscheinlich auch bedingt durch den Klimawandel, nicht das letzte Mal in naher Zukunft.

Und wie sind die Aussichten für 2022?

Es wird im Sommer mal die Sonne scheinen und auch mal Badewetter herrschen und im Winter wird es wahrscheinlich mal schneien. (lacht).