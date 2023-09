So wollen Kreis- und Bezirkskliniken enger zusammenarbeiten

Die Bezirksklinik in Günzburg und die Kreiskliniken Dillingen-Wertingen rücken zusammen. Dafür wurden nun Verträge unterzeichnet. Was bringt das für die Patienten?

Schon länger blickt die deutsche Krankenhauslandschaft erwartungsvoll nach Berlin, wo die Krankenhausreform erarbeitet wird. Mit dem "Nach-Berlin-Blicken" war es aus der Sicht vieler Krankenhausmitarbeiter und Lokalpolitiker jedoch nicht mehr getan. Sie reisten am Mittwoch in die Bundeshauptstadt, um die Politik auf die Notlage vieler Krankenhäuser aufmerksam zu machen. Am Donnerstag folgte dann ein weiterer Aktionstag, bei dem Kliniken im ganzen Land rot erstrahlen sollten. Es ist bereits der zweite Aktionstag unter dem Motto "Alarmstufe Rot", bei dem sich auch die Kreiskliniken Dillingen-Wertingen beteiligen. Die Alarmstufe Rot soll in den beiden Häusern mit einem Medizinkonzept abgemildert werden. Im Zuge der Umbaumaßnahmen haben die Kreiskliniken nun mehrere Kooperationsverträge mit der Bezirksklinik (BKH) in Günzburg geschlossen. Davon sollen alle profitieren, heißt es bei einer gemeinsamen Pressekonferenz.

Vier Verträge hat der Bezirk Schwaben mit dem Landkreis Dillingen geschlossen. "Ein sehr positiver Termin" sei es für die Kreiskliniken, sagt Betriebsdirektorin Barbara Jahn-Hofmann. "Man muss vernetzt denken." Schon länger arbeite man zwar mit den Bezirkskliniken zusammen, doch nun soll die Beziehung noch enger werden. Das begrüßen nicht nur Landrat Markus Müller und Bezirksrat Johann Popp.

Notfälle sollen in Günzburg behandelt werden

Auch Thomas Düll sieht es so. Er hat beim Vorstand der Bezirkskliniken die Stabsstelle Sonderaufgaben inne. Laut Düll ist Wahrnehmung und Wirklichkeit im Landkreis Dillingen nicht immer nah beieinander, wenn es um die Notfallversorgung geht. Denn schon länger werden Patientinnen und Patienten mit Schlaganfällen, Hirnblutungen und Herzinfarkten nicht mehr im Landkreis selbst behandelt, sondern in spezialisierte Zentren verlegt. So zum Beispiel in die Neurochirurgie nach Günzburg, die auch eine Partnerklinik der Unimedizin Ulm ist. "Früher wurden Schlaganfälle überall in Deutschland in internistischen Stationen behandelt", sagt Düll.

Doch die Medizin habe sich weiterentwickelt, sei komplexer geworden. Inzwischen ist die Schlaganfall-Behandlung eine Disziplin der Neurologie und Neurochirurgie. Um so eine Station rund um die Uhr unterhalten zu können, braucht es einerseits genug Fälle und ausreichend spezialisiertes Personal. An beidem fehlt es in vielen kleinen Kliniken. Die Energiekrise hat die damit verbundenen finanziellen Einbußen nur weiter verschlimmert.

Bereits im Juni erstrahlten die Kreiskliniken in Dillingen und Wertingen rot, um auf die prekäre Lage vieler Krankenhäuser in Deutschland aufmerksam zu machen. Foto: Karl Aumiller

"Wir kommen nicht umhin, außerhalb der Landkreisgrenzen zu denken", sagt Betriebsdirektorin Jahn-Hofmann. Der Patient müsse in die richtige Klinik für seine Bedürfnisse. "Das war vorher schon an der Realität vorbei gedacht." Doch gab es vorher keine Kooperation? Doch, sagen die Verantwortlichen der Kliniken, nun sei sie allerdings auf vertragliche Füße gestellt und gesichert. Man müsse nicht mehr nach Zuständigen im jeweils anderen Haus suchen, die seien nun klar benannt und bekannt. "Metaphorisch gesprochen hatten wir vorher einen ungeteerten Feldweg nach Günzburg, jetzt wird er asphaltiert", sagt Düll.

Diese Kooperationen haben die Kliniken nun geschlossen

Vernetzen, kooperieren, zusammenarbeiten: Was heißt das konkret? Die Kliniken haben in vier Bereichen bindende Vereinbarungen getroffen.

Die für die Patienten wohl relevanteste Kooperation regelt die Schlaganfallversorgung. "Wir verpflichten uns, alle im Landkreis anfallenden Patienten mit Schlaganfällen in Günzburg aufzunehmen", sagt Düll. Wer näher an Augsburg wohnt, wird natürlich nach Möglichkeit dort untergebracht. Im BKH Günzburg soll dabei nur die Erstversorgung und Stabilisierung stattfinden. Weiter erholen vor der Reha sollen sich die Patientinnen und Patienten in Dillingen oder der Akutgeriatrie in Wertingen.

OP in Günzburg, Nachsorge in Dillingen und Wertingen

Das sei eine Win-win-Situation für alle Beteiligten, so der ärztliche Direktor in der Neurochirurgie in Günzburg, Christian Rainer Wirtz. Für die Günzburger Klinik sei es von Vorteil, wenn nach der Akutversorgung wieder Kapazitäten frei würden - und die Kliniken im Kreis Dillingen profitieren auch noch von der Weiterversorgung. Nicht zuletzt sei es jedoch auch für die Patienten gut, so Wirtz. Denn nahe der Heimat sei die Genesung einfacher.

Eine weitere Säule der Kooperation betrifft die Suche nach neuen Fachkräften. So sollen Schülerinnen und Schüler der Logopädie am BKH Augsburg auch in der Wertinger Akutgeriatrie ein Praktikum machen. So erhofft man sich, neue Logopädie-Fachkräfte von der Wertinger Klinik zu überzeugen.

Die Kreis- und Bezirkskliniken wollen enger zusammenarbeiten. Darauf verständigten sich (von links) Stefan Brunhuber, Vorstandsvorsitzender der Bezirksklinik Günzburg (BKH), Christian Rainer Wirtz, Ärztlicher Direktor der Neurochirurgie am BKH, Bezirksrat Johann Popp, Thomas Düll, zuständig für Sonderaufgaben im Vorstand, Landrat Markus Müller, Susanne Marpoder-Barthelmes und Barbara Jahn-Hofmann von den Kreiskliniken Dillingen-Wertingen. Foto: Christina Brummer

Eine weitere Vereinbarung regelt die Weiterbildungsmöglichkeiten für Dillinger Orthopäden und Unfallchirurgen. Die sollen die Möglichkeit bekommen, sich während einer sechswöchigen Schulung in Günzburg weiterzubilden, um dann vorbereitende Behandlungen auch bei schweren Fällen in Dillingen vornehmen zu können, die dann später ans BKH verlegt werden.

Ein vierter Kooperationsvertrag, und damit eine engere Zusammenarbeit bei der Behandlung von Schädel-Hirn- und Wirbelsäulenverletzungen ist nötig, damit sich die Dillinger Klinik als "regionales Traumazentrum" zertifizieren lassen kann und die Bedeutung der Klinik in diesem Bereich steigen kann.