Sommer-Endspurt 2023: Das ist am Wochenende im Kreis Dillingen geboten

Im Goldenen Saal in Dillingen treten am Sonntagabend die Sopranistin Annika Egert aus Fristingen und der Tenor Daniel Schliewa auf. Die beiden singen unter anderem Lieder von Brahms und Schubert. Beginn ist um 17 Uhr, Karten sind im Vorverkauf unter 09071/54197, im Internet unter www.ticket-dillingen.de oder im Bürgerbüro erhältlich.

Die Pfarrgemeinde Finningen feiert am Sonntag das Jubiläum zum 125-jährigen Bestehen der Lourdes-Grotte. Auf dem Programm stehen ein feierlicher Gottesdienst vor der Grotte um 10 Uhr und ein gemeinsames Mittagessen im Schützenheim Unterfinningen. Am Nachmittag gibt es Kaffee und Kuchen. Abgeschlossen wird der Festtag mit einer Dankandacht um 16.30 Uhr an der Grotte. Der Gedenkort wurde im Jahr 1898 in Erinnerung an die Mutter-Gottes-Erscheinung in Lourdes errichtet.