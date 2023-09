Sommer-Endspurt im Landkreis Dillingen

Die GET in Gundelfingen oder der große Radelspaß in Ziemetshausen: Das Wetter am kommenden Wochenende könnte nicht besser sein. Dann kommt der Nebel.

Wir trauen uns die Frage ja kaum stellen, aber: Ist der Sommer vorbei?



Benjamin Grimm: Was wir in den ersten zehn Tagen im September erlebt haben beziehungsweise genießen durften, das war dann schon nochmals Hochsommer pur - strahlender Sonnenschein und mehrere Tage um 30 Grad heiß. Es wird zwar am kommenden Wochenende nochmals warm, aber auf die Dauer und Länge haben wir keine große Hitze mehr zu erwarten.

Was heißt eigentlich Sommer? Anders gefragt: Wie definieren Wetterexperten wie Sie Sommer?



Grimm: In der Wetterbeobachtung wird ab einer Temperatur von 25 Grad von einem Sommertag gesprochen. Gibt's also im Frühling wie auch im Herbst durchaus mal.

Dürfen wir uns auf einen goldenen Herbst freuen?



Grimm: Es wird bestimmt auch Ende September und im Oktober ein paar schöne Herbsttage geben.

Ist überhaupt schon "offiziell" Herbst?



Grimm: Statistisch gesehen, hat in der Wetterbeobachtung der Herbst am 1. September begonnen. Aus einem Grund: So können drei komplette Monate jeder Jahreszeit aufgezeichnet werden.

Kurz noch mal zurück zum Sommer. Dieses Wochenende sind kurze Hose und Shirt noch drin, richtig?



Grimm: Ja, auf jeden Fall. Am Wochenende erwartet uns schönes Spätsommerwetter mit Werten um 25 Grad, vielleicht auch etwas darüber. Es wird also noch mal Sommer. (lacht)

Das sind doch schöne Aussichten. Dafür sind die Aussichten frühmorgens teils schon sehr getrübt. Der Nebel ist im Anmarsch. Warum eigentlich? Liegt es an der Donau?



Grimm: Es liegt nicht nur an der Donau. Geografisch ist unser Landkreis Dillingen mit seinen Muldenlagen und Gewässern generell in der kommenden Jahreszeit nebelanfällig.

Bestimmt hat der Nebel auch seine guten Seiten, oder?



Grimm: Klar. Bei dichtem Nebel mit starker Tröpfchenbildung kann er bei belaubten und benadelten Pflanzen sogar zur Wasseraufnahme dienen.

Zur Person: Benjamin Grimm, Lauingen, beobachtet unter anderem für den Deutschen Wetterdienst das aktuelle Wetter. Für unsere Zeitung übernimmt er die Rolle des Wetterfrosches - er weiß, wann wo im Landkreis Dillingen Regen fällt oder Sonne scheint.