Sommer satt: Es wird heiß im Landkreis Dillingen

Benjamin Grimm lacht am Telefon. Er findet schon seine Abkühlung, sagt der Lauinger Wetterbeobachter, verrät aber nicht wo. „Da gibt es genug Stellen im Landkreis Dillingen, wo man seine Füße mal kurz ins kalte Wasser reinhängen kann“, sagt er. Glücklicherweise. Denn wer nicht daheim ein Planschbecken aufgebaut hat oder sich nicht mit dem Gartenschlauch abduschen will, der freut sich über angenehme See- und Freibadwasser-Temperaturen. Denn, so formuliert es Grimm: „Das Wochenende und die nächsten Tage werden bombe. In den Süden braucht man derzeit wirklich nicht fahren.“ Zwischen 28 und 30 Grad sind nun täglich angesagt, Anfang der Woche klettern die Temperaturen noch höher. Möglicherweise wird auch der bisher heißestes Tag des Jahres im Kreis Dillingen getoppt. Der war am 31. Juli. „Es ist Hochsommer, da kann jetzt keiner meckern – und das passend in den Sommerferien“, so Grimm.

Erst ab Dienstag steigt das Gewitterrisiko, dann aber auch rapide. „Es wird drückend schwül“, erklärt Grimm. Wann und wo es dann krachen wird? „Einfach regelmäßig schauen und sich nicht überraschen lassen.“ Selbst wenn es dann kracht, es bleibt weiter warm. Apropos Gewitter. Der Monat Juli, so der Lauinger, war statistisch gesehen, zu trocken. „Man will es kaum glauben, angesichts des Hochwassers, aber wir haben die letzten Wochen fast 50 Prozent weniger Wasser gemessen. Im Schnitt waren es 50 bis 60 Liter, das ist nicht viel“, erklärt Grimm.

30 Grad im September

Deshalb ist Regen auch wieder nötig. Trotzdem: Die nächsten Tage richtig auskosten, baden gehen, Eis essen, grillen und dabei nicht den Sonnenschutz vergessen. Und zwischendrin schadet auch ein Schattenplätzchen nicht. Und keine Sorge. Wer das Hitze-Wetter nicht nutzen kann oder will, für den kommen noch einige schöne Tage in diesem Jahr. Benjamin Grimm sagt: „Sogar im September hatten wir die letzten Jahre Tage, an denen es bis zu 30 Grad warm war. Es ist alles möglich.“