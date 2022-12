Landkreis Dillingen

17:30 Uhr

Das erste Kind mit 37: Auch im Landkreis Dillingen werden die Mütter älter

Plus Sehr junge Frauen bekommen immer seltener Kinder. Das belegen die Zahlen für die Region. Doch Spätgebärende haben mit so manchen Problemen zu kämpfen.

Von Teja Banzhaf, Teja Banzhaf, Elli Höchstätter Artikel anhören Shape

Es ist nicht immer leicht eine "alte Mutter" zu sein. Diese Erfahrung macht auch Claudia M. aus der Wertinger Gegend, die ihren eigentlichen Namen nicht in der Zeitung lesen will. Der Grund: Ihre Kinder kommen gerade in die Pubertät und finden gerade alles peinlich, was Mama oder Papa tun. Claudia M. hatte ihre Kinder im Alter von 37 und 40 Jahren bekommen. Dass sie damit zu den "alten Müttern" zählt, machte ihr der Frauenarzt klar, als sie gerade zum ersten Mal schwanger geworden war. Der Mediziner riet ihr dringend zu einer Fruchtwasseruntersuchung, da sie als Erstgebärende mit 37 Jahren als "Risikoschwangerschaft" eingestuft wurde. Claudia M. erinnert sich noch genau: "Das wusste ich damals schon, aber es kam so sachlich rüber, dass mir echt übel wurde. Immer wieder hämmerte das Wort Risikoschwangerschaft in meinem Kopf. "Ihre Gedanken überschlugen sich: "Was ist, wenn das Baby nicht gesund ist?" Am Ende wurde alles gut und beide Kinder kamen gesund auf die Welt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen