Spannende Spaziergänge zwischen Aschberg und Bachhagel

Weil sich die Ferien und Feiertage für Spaziergänge anbieten, Kinder das aber nicht immer cool finden, erinnern wir an dieser Stelle an unsere Rätselspaziergänge durch den Landkreis Dillingen.

Mitmachen ist einfach, denn in jedem Ort gibt es etwas zu entdecken. Unsere Mitarbeiterin Silva Metschl und unser Mitarbeiter Dominik Bunk waren vor gut einem Jahr unterwegs. Haben Fragen in Fristingen, Glött, Deisenhofen, in Dillingen, Lauingen und Gundelfingen gesammelt. Beantworten kann sie jeder - einfach die Strecken ablaufen und die Antworten suchen. Und schwupps, haben auch die Jüngeren am Spaziergang Spaß, schnappen frische Luft - Plätzchen und heiße Schokolade schmecken danach auch noch beeser.

Hier finden Sie alle Rätselspaziergänge in der Übersicht.





