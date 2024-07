Spannender Leichtathletikwettbewerb der Grundschulen

Der mit Spannung erwartete Leichtathletikwettbewerb der Grundschulen des Landkreises Dillingen fand in diesen Tagen statt. In einem aufregenden Wettkampf traten die jungen Athletinnen und Athleten in verschiedenen Disziplinen gegeneinander an: Biathlon, Weitsprung, Staffelläufe und Schubkarren schieben.

Viele strahlende Gesichter bei den Schülern

Der Wettbewerb erwies sich wieder mal als voller Erfolg und sorgte für viele strahlende Gesichter. Die Kinder zeigten beeindruckende Leistungen und bewiesen Teamgeist und Fairness. Am Ende des Tages konnte die Grundschule Buttenwiesen den Gesamtsieg für sich verbuchen. Dicht gefolgt auf dem zweiten Platz landete die Grundschule Bächingen, während die Grundschule Dillingen den dritten Platz belegte.

Der Leichtathletik-Wettbewerb der Grundschulen bot einen Tag voller Freude und sportlicher Höchstleistungen. Foto: Christiane Merz

Ein besonderer Dank gilt der Sparkasse Dillingen, die als Sponsor dieses sportliche Ereignis erst möglich gemacht hat, sowie dem Team der Fachberatung Sport für die Organisation und Durchführung. Dank ihrer Unterstützung konnten die Kinder einen Tag voller Freude und sportlicher Aktivitäten erleben. Alle Beteiligten waren sich einig: Der Spaß stand im Vordergrund, und der Tag wird allen in bester Erinnerung bleiben.