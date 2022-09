Spannungen bei Freien Wählern: Wer kandidiert für den Landtag?

Johann Häusler will nur als Direktkandidat im Stimmkreis Augsburg-Land, Dillingen, antreten. Macht ihm sein politischer Ziehsohn Fabian Mehring diese Position streitig?

Johann Häusler hatte die vergangenen Tage viel zu tun. Der FW-Abgeordnete hat seine Kollegen und Kolleginnen der Landtagsfraktion der Freien Wähler zur Herbstklausurtagung nach Nördlingen geholt. Vom Fachkräftemangel im Handwerk bis zur bezahlbaren und sicheren Energieversorgung lauteten die Themen, die im Klösterle in Nördlingen behandelt wurden. Häusler selbst hat derzeit auch ein anderes Thema: Der 70-jährige Biberbacher will 2023 wieder für den Bayerischen Landtag kandidieren. "Ich kann mir eine erneute Kandidatur gut vorstellen", ließ der langjährige Geschäftsführer der Erzeugergemeinschaft Franken-Schwaben (Wertingen) unsere Redaktion wissen. Die Entscheidung werden die Delegierten der FW-Kreisverbände Dillingen und Augsburg treffen. Die Kreisvorsitzenden könnten sich seine erneute Kandidatur "ganz gut vorstellen", teilte der Biberbacher nach einem ersten Vorfühlen mit.

Johann Häusler will wieder für den Bayerischen Landtag kandidieren, aber nur als Direktbewerber im Stimmkreis Augsburg-Land, Dillingen. Foto: Berthold Veh (Archivbild)

Mehring soll sich Chancen ausrechnen, das Direktmandat zu gewinnen

Die Frage ist aber, ob Häusler auch wieder als Direktkandidat in seinem gewohnten Stimmkreis Augsburg-Land, Dillingen antreten kann. Dem Vernehmen nach hat auch der Parlamentarische Geschäftsführer der FW-Landtagsfraktion, Fabian Mehring, Interesse, in diesem Stimmkreis zu kandidieren. Der umtriebige politische Ziehsohn Häuslers, der zuletzt im Stimmkreis Augsburg-Land-Süd angetreten ist, rechnet sich nach Informationen unserer Zeitung nach dem Verzicht des langjährigen CSU-Landtagsabgeordneten Georg Winter auf eine erneute Kandidatur Chancen aus, das Direktmandat zu gewinnen.

Das wäre wiederum für die weitere Karriere Mehrings förderlich. Auf Anfrage unserer Redaktion bestätigte der 33-Jährige allerdings seine Ambitionen nicht. Der Meitinger sagte nur so viel: "Wer von uns diesmal in welchem Stimmkreis in das Rennen um ein Direktmandat geht, werden wir gemeinsam mit unseren Kreisvorsitzenden Mitte September einvernehmlich so entscheiden, wie wir uns die größten Chancen für uns Freie Wähler erhoffen." Die Gespräche sollen offensichtlich Anfang nächster Woche stattfinden. Die Region, so Mehring, sei deshalb "eine Hochburg von uns Freien Wählern, weil wir in unserer Region gemeinsam agieren und geschlossen auftreten". Dazu gehöre es, wichtige Fragen nicht über die Medien, sondern intern zu diskutieren.

Häusler hat sich offensichtlich geärgert

Johann Häusler wiederum hat sich nach Informationen unserer Redaktion darüber geärgert, dass Mehring seine Position als Erststimmenkandidat der Freien Wähler im Stimmkreis Augsburg-Land, Dillingen infrage gestellt hat. Häusler, der 2014 in den Landtag nachgerückt ist und 2018 wiedergewählt wurde, formuliert einen eindeutigen Anspruch: "Für mich ist die Sache klar, dass ich entweder im Stimmkreis Augsburg-Land, Dillingen kandidiere oder gar nicht."

Nach dem Gespräch mit Mehring und den Kreisvorsitzenden Markus Müller (Dillingen) sowie Anton Rittel (Adelsried) und Claudia Schuster (Gersthofen) sollen die Delegierten der beiden FW-Kreisverbände im Oktober die endgültige Entscheidung zur Nominierung treffen. Weder Müller noch Rittel äußerten sich auf Anfrage dazu, ob Häusler als Erststimmenkandidat im Dillinger Land und nördlichen Landkreis Augsburg gesetzt ist. Häusler mache eine "hervorragende Arbeit", stellt Landrat Müller fest. Die Gespräche über die Landtagsnominierungen seien noch am Laufen.

Lesen Sie dazu auch

Nominieren die Christsozialen den JU-Bezirksvorsitzenden Manuel Knoll?

Mit Spannung wird erwartet, wen die Christsozialen für die Nachfolge von Georg Winter nominieren werden. Eine Kreisvorstandssitzung war für Freitagabend terminiert. Im Gespräch ist nach Informationen unserer Redaktion der Bezirksvorsitzende der Jungen Union, Manuel Knoll (Höchstädt). Aber auch die Lauinger Bürgermeisterin Katja Müller sowie der Gemeindetagskreisvorsitzende und Zöschinger Bürgermeister Tobias Steinwinter werden immer wieder genannt.