Landkreis Dillingen

vor 16 Min.

Sparkasse Dillingen-Nördlingen soll Teil des Gewinns an Kommunen ausschütten

Die Sparkasse Dillingen-Nördlingen soll einen Teil ihres Gewinns an ihre Trägerkommunen überweisen, fordert der Höchstädter Stadtrat Wolfgang Konle. Das Foto zeigt das Logo an der Sparkassenzentrale in der Dillinger Königstraße.

Plus Der Höchstädter Stadtrat Wolfgang Konle stellt eine Forderung. Die Sparkasse Dillingen-Nördlingen soll einen Teil des Gewinns an ihre Trägerkommunen überweisen.

Von Berthold Veh

Den Höchstädter SPD-Stadtrat Wolfgang Konle treibt seit Monaten ein Thema um. Der 58-Jährige fordert, dass die Sparkasse Dillingen-Nördlingen einen Teil ihres Gewinns an ihre Trägerkommunen ausschütten soll. Konle hat in einem Schreiben an unsere Redaktion eine konkrete Rechnung aufgemacht. Die Sparkasse Dillingen-Nördlingen habe 2021 einen Gewinn von 4,8 Millionen Euro eingefahren.

