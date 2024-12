Sparkassen in Nordschwaben fusionieren zum neuen Jahr

Mit dem 1. Januar 2025 wird aus den bisherigen Sparkassen Dillingen-Nördlingen und Donauwörth die Sparkasse Nordschwaben. Die gemeinsame Zukunft des neuen Finanzinstituts nimmt damit für Kunden, Partnerinnen und die gesamte Bevölkerung in den Landkreisen Dillingen und Donau-Ries sichtbar Form an. Der technische Zusammenschluss erfolgt bis Ende Mai 2025, heißt es in einer Pressemitteilung.

Als Finanzpartner mit einer Bilanzsumme von über 3,6 Milliarden Euro wird die Sparkasse Nordschwaben in dem vergrößerten Geschäftsgebiet unverändert nah an ihren Kundinnen und Kunden sein. Auch im ganz Alltäglichen bleibt Vieles wie gewohnt. „Auf unsere Kunden kommen durch die juristische Fusion am 1. Januar keine Änderungen zu. Ihre Kontonummer bleibt beispielsweise selbst über die technische Fusion hinaus dieselbe. Und auch ihre Sparkassen-Card und Kreditkarten können alle Kunden wie gehabt nutzen“, werden Johann Natzer, Martin Jenewein, Michael Scholz und Wolfgang Winter, die in Zukunft gemeinsam das Vorstandsgremium der neuen Sparkasse bilden, in der Mitteilung zitiert. Eine weitere Botschaft des neuen Gesamtvorstands: „Als Flächensparkasse sind und bleiben wir hier in Nordschwaben bei unseren Kunden vor Ort. Das macht uns aus. Und das leben wir. Ab 1. Januar in 27 Geschäftsstellen und in 21 SB-Geschäftsstellen in unserer Region.“

Die Kunden der neuen Sparkasse können sich bei Interesse zu weiteren Themen in Zusammenhang mit der juristischen und technischen Fusion der beiden Häuser auch online informieren. Hierzu wurde auf den Internetseiten der beiden Sparkassen ein Bereich mit den häufigsten Fragen und Antworten eingerichtet. Ab 1. Januar ist dieser auch unter www.sparkasse-nordschwaben.de erreichbar. (AZ)