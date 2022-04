Sparkassenchef Thomas Schwarzbauer geht in Ruhestand

Bei der Sparkasse Dillingen-Nördlingen war er eine Ära. Auch Vorstand Karlheinz Wiesinger verabschiedet sich. Die beiden erhalten die höchste Auszeichnung.

Eine Zäsur gibt es bei der Sparkasse Dillingen-Nördlingen: Im Rahmen der jüngsten Verwaltungsratssitzung sind der Vorstandsvorsitzende Thomas Schwarzbauer und das Vorstandsmitglied Karlheinz Wiesinger in den Ruhestand verabschiedet worden. Verwaltungsratsvorsitzender Leo Schrell bedankte sich für „die überaus erfolgreiche Arbeit“ der beiden Vorstandsmitglieder und würdigte diese mit der höchsten Auszeichnung der bayerischen Sparkassenorganisation – der Sparkassenmedaille in Gold. Mit der Bayerischen Sparkassenmedaille in Gold werden laut Pressemitteilung Persönlichkeiten ausgezeichnet, die sich in ganz besonderer Weise um die bayerische Sparkassenorganisation verdient gemacht haben.

Thomas Schwarzbauer hat seine Sparkassenkarriere am 1. August 1973 als Lehrling in der Sparkasse Schrobenhausen begonnen und diese seit September 1992 als Vorstandsvorsitzender bis zu seinem Ausscheiden am 31. Dezember 2007 geleitet und in seiner Heimatregion geprägt.

Seit 2008 war Schwarzbauer verantwortlich

Seit Januar 2008 hat er die Geschicke der damaligen Kreis- und Stadtsparkasse Dillingen a. d. Donau – der heutigen Sparkasse Dillingen-Nördlingen – gestaltet. Schwarzbauer zeichnete verantwortlich für die Bereiche Überwachung und Steuerung der Sparkasse. Die Ausrichtung der Sparkasse auf die Region, mit dem klaren Bekenntnis für die Kunden da zu sein, sei stets sein Augenmerk gewesen. „Thomas Schwarzbauer prägte die Sparkasse maßgeblich durch seine Kundenorientierung und die wertschätzende Zusammenarbeit“, betonte Landrat Schrell. Als Mitglied im Vorstand der IHK-Regionalversammlung Dillingen, im Vorstand des Vereins Image Plus und als Vorstand für den Bereich Wirtschaft im „Netzwerk Schule & Wirtschaft“ habe sich Schwarzbauer für den Landkreis und das Geschäftsgebiet aktiv engagiert.

Die Fusion der Sparkassen im August 2019

Karlheinz Wiesinger begann seine Laufbahn ebenfalls 1973 als Auszubildender in der Stadtsparkasse Nürnberg. Er wechselte 1990 zum Württembergischen Sparkassen- und Giroverband. Danach begleitete er verschiedene berufliche Stationen in der Sparkasse Lindau und anschließend in der fusionierten Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim, bevor er im Mai 2003 zum Vorstandsmitglied der Sparkasse Nördlingen bestellt wurde.

Seit der Fusion der beiden Sparkassen im August 2019 war Wiesinger für die Kreditmarktfolge verantwortlich. Die Passion für das Kreditgeschäft begleitete ihn ein Berufsleben lang. Wiesinger hat über viele Jahre als Vorstandsmitglied des Netzwerkes Schule und Wirtschaft im Kreis Donau-Ries das partnerschaftliche Miteinander zwischen Schule und Wirtschaft ausgebaut. Er engagierte sich zusätzlich ehrenamtlich unter anderem als Vorstandsmitglied des Verschönerungsvereines Nördlingen.

Nach jeweils 49 Dienstjahren gehen die beiden Vorstände in den Ruhestand. Der Verwaltungsrat und die beiden Vorstandskollegen Martin Jenewein und Wolfgang Winter wünschen den Ruheständlern alles Gute für den neuen Lebensabschnitt und Zeit für ihre Hobbies wie Handwerken, Garteln und Reisen. Schrell und der gesamte Verwaltungsrat freuen sich, „dass die langjährigen Vorstände Martin Jenewein und Wolfgang Winter den Erfolgskurs der Sparkasse Dillingen-Nördlingen mit dem gesamten Mitarbeiterteam weiterführen“. Somit sei auch zukünftig „die konsequente Ausrichtung der Sparkasse auf die Bedürfnisse der Kunden und der Region sichergestellt“. (pm)